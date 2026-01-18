Ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas! Ahmed Şara ile görüştü

Suriye ordusu ve terör örgütü YPG/SDG arasında yaşanan çatışmaların ardından Şam yönetimi ve terör örgütü arasında ateşkes anlaşması sağlandı.

Ateşkes anlaşmasını duyuran Suriye Cumhurbaşkanı Şara açıklamasında "Mazlum Abdi ile planlanmış bir toplantımız vardı ancak hava koşulları nedeniyle yarına ertelendi. SDG ile ilgili tüm sorunlar giderilecektir" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KRİTİK TEMAS

Suriye'de Şam yönetimi ve terör örgütü YPG/SDG arasında ateşkes anlaşmasının sağlanması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye'nin Suriye'ye terörle mücadele başta olmak üzere birçok alanda desteğinin artarak süreceğini belirtti.

"SON GELİŞMELER ELE ALINDI"

İletişim Başkanı Burhanettin Duran görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Suriye ikili ilişkileri ve Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü, birlik, beraberlik, istikrar ve güvenliğine önem verdiğini belirtti. Cumhurbaşkanımız, Suriye topraklarının terörden tamamen arındırılmasının hem Suriye hem bölgenin tamamı için gerekli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin Suriye'ye terörle mücadele başta olmak üzere birçok alanda desteğinin artarak süreceğini belirtti" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Suriye ordusu 13 Ocak'ta Fırat Nehri'nin batısında yer alan terör örgütü SDG işgalindeki bölgeleri "kapalı askeri bölge" olarak ilan etmiş, bölgedeki tüm silahlı gruplara Fırat'ın doğusuna çekilmeleri yönünde çağrıda bulunmuştu. Kapalı askeri bölgeler arasında Fırat Nehri'nin batı kıyısındaki Deir Hafer ve Meskene de yer alıyordu.

Ordu, geçtiğimiz hafta ise Halep'te gerçekleştirdiği operasyonlarda Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahallelerini terör örgütü SDG'den temizlemişti.