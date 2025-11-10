Haberler

Atatürk, vefatının 87. yılında Berlin ve Viyana'da anıldı

Atatürk, vefatının 87. yılında Berlin ve Viyana'da anıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87. yılında Almanya'nın Berlin ve Avusturya'nın Viyana şehirlerinde düzenlenen törenlerle anıldı. Törenlerde saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Atatürk'ün hayatına ilişkin konuşmalar yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87. yılında Almanya'nın başkenti Berlin'de ve Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen törenlerle anıldı.

Türkiye'nin Berlin Başkonsolosluğu'nda düzenlenen törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene katılan Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı yaptığı konuşmada, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü hiç dinmeyen bir özlem, minnet, saygı ve sevgiyle andıklarını belirtti.

Türk milletinin, vefatının üzerinden 87 yıl geçmesine karşın Ata'sına olan yüksek duygularını en güçlü şekilde muhafaza ettiğini ifade eden Şanlı, "Biz de bugün Berlin'de sizinle birlikte onun yasını tutuyor, Atatürk'ümüzü şükran ve sevgiyle yad ediyoruz. Ancak tabiatıyla 10 Kasımların sadece yas tutmaktan ibaret olmadığını bugünlerin aynı zamanda Atatürk'ü daha iyi anlamak, onun eşsiz hizmetlerini daha iyi kavramak amacıyla birer vesile teşkil ettiğinin de bilincindeyiz." dedi.

Törende Atatürk'ün sevdiği eserlerden oluşan bir dinleti ile Atatürk'ün son dönemini konu alan bir belgesel sunulurken öğretmen Mukaddes Karaağaç, Atatürk'ün eğitime verdiği değeri anlattı.

Öğrencilerden oluşan bir grup da Zeybek oynadı.

Avusturya

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yılında Avusturya'nın başkenti Viyana'da da anıldı.

Törene, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Eler, AGİT Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zeynep Kızıltan'ın yanı sıra, Türk toplumundan çok sayıda temsilci katıldı.

Büyükelçilikte düzenlenen tören, saat 09.05'te saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Dönmez, burada yaptığı konuşmada, Atatürk'ün mücadelesi, başarıları ve Türkiye için yaptıklarıyla çağı aşan çok büyük bir lider olduğunu vurguladı.

Dönmez, "Atatürk, milletiyle beraber ülkesinin bağımsızlığını savunarak hepimizin kaderini değiştirmiştir." dedi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük mirasının Türkiye Cumhuriyeti olduğunu dile getiren Dönmez, gelecek nesillere bırakılacak bu hazineyi taşımanın herkesin borcu olduğunu kaydetti.

Dönmez, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve özlemle andı.

Törenin sonunda da Kur'an-ı Kerim tilavet edildi.

Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel
Bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! İşte o isimler

1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! Aralarında milli futbolcular da var
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, 6 hakem ve 1 gazeteci tutuklandı

Süper Lig'de deprem! Kulüp başkanı, 6 hakem ve 1 gazeteci tutuklandı
Bahis oynadığı belirtilen 1024 futbolcuyu bekleyen ceza belli oldu

Bahis oynadığı belirtilen futbolcuları bekleyen ceza
Beyaz Saray'da bir ilk! Donald Trump ile Suriye lideri Şara bir araya geldi

Bir ilk gerçekleşti! Kritik zirve için Beyaz Saray'da
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
O tedavi, ikinci kalp krizi riskini yarı yarıya azaltıyor

O tedavi, kalp krizi riskini yarı yarıya azaltıyor
Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden! Saat tam 09.05'te çekildi

Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

Saat 9'u 5 geçe siren çalmadı, ilçe karıştı! Belediyeden açıklama var
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal'dan açıklama

Bahis oynadığı iddia edilen Necip'ten ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
İspanyol devi Atletico Madrid satıldı

Büyük sürpriz! İspanyol devi resmen satıldı
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı; herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor

Herkes Atatürk'ü anma mesajında kullandığı kelimenin anlamını aratıyor
Saçını çekip, çantayla vurdu! Sokak ortasında kadına şiddet kameralara yansıdı

Sokak ortasında kadına şiddet kameralarda
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor

e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.