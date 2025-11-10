Atatürk, vefatının 87. yılında Berlin ve Viyana'da anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87. yılında Almanya'nın başkenti Berlin'de ve Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen törenlerle anıldı.

Türkiye'nin Berlin Başkonsolosluğu'nda düzenlenen törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene katılan Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı yaptığı konuşmada, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü hiç dinmeyen bir özlem, minnet, saygı ve sevgiyle andıklarını belirtti.

Türk milletinin, vefatının üzerinden 87 yıl geçmesine karşın Ata'sına olan yüksek duygularını en güçlü şekilde muhafaza ettiğini ifade eden Şanlı, "Biz de bugün Berlin'de sizinle birlikte onun yasını tutuyor, Atatürk'ümüzü şükran ve sevgiyle yad ediyoruz. Ancak tabiatıyla 10 Kasımların sadece yas tutmaktan ibaret olmadığını bugünlerin aynı zamanda Atatürk'ü daha iyi anlamak, onun eşsiz hizmetlerini daha iyi kavramak amacıyla birer vesile teşkil ettiğinin de bilincindeyiz." dedi.

Törende Atatürk'ün sevdiği eserlerden oluşan bir dinleti ile Atatürk'ün son dönemini konu alan bir belgesel sunulurken öğretmen Mukaddes Karaağaç, Atatürk'ün eğitime verdiği değeri anlattı.

Öğrencilerden oluşan bir grup da Zeybek oynadı.

Avusturya

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yılında Avusturya'nın başkenti Viyana'da da anıldı.

Törene, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Eler, AGİT Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zeynep Kızıltan'ın yanı sıra, Türk toplumundan çok sayıda temsilci katıldı.

Büyükelçilikte düzenlenen tören, saat 09.05'te saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Dönmez, burada yaptığı konuşmada, Atatürk'ün mücadelesi, başarıları ve Türkiye için yaptıklarıyla çağı aşan çok büyük bir lider olduğunu vurguladı.

Dönmez, "Atatürk, milletiyle beraber ülkesinin bağımsızlığını savunarak hepimizin kaderini değiştirmiştir." dedi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük mirasının Türkiye Cumhuriyeti olduğunu dile getiren Dönmez, gelecek nesillere bırakılacak bu hazineyi taşımanın herkesin borcu olduğunu kaydetti.

Dönmez, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve özlemle andı.

Törenin sonunda da Kur'an-ı Kerim tilavet edildi.