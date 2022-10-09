Atatürk'ün yapay zekayla yapılan ve gündem olan fotoğrafında yer alan ismin kimliği tepki çekti

Sosyal medya platformlarından birinde Mustafa Kemal Atatürk'ün yapay zeka teknolojisini kullanarak vücut ölçülerinin günümüz kıyafetlerine uyarlandığı bir fotoğraf paylaşıldı. Söz konusu kare, sosyal medya kullanıcılarından büyük beğeni topladı. Ancak fotoğrafın orjinalinin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a ait olduğu ve arkada görülen kişinin FETÖ'den hüküm giyen Salih Ulusoy'un olduğu iddiası tepki çekti.

Gelişen teknolojiyle birlikte yapay zeka da bambaşka bir boyuta taşındı. Her geçen gün yeni bir adımın atıldığı alanda, yapay zeka ile yapılan canlandırmalar dikkat çekiyor. Son olarak bir sosyal medya kullanıcısı yapay zeka kullanarak, Mustafa Kemal Atatürk'ün yüz çizgileri ve vücut ölçülerini bugünkü kıyafetlere uyarlayarak çizdi. Atatürk'ün daha önce de yapay zeka ile canlandırılmış bir karesi ortaya çıkmıştı. Fotoğraf binlerce kez paylaşılmıştı.

BEĞENİ TOPLADI

Ortaya çıkan fotoğraf sosyal medyada büyük beğeni topladı. Yüzlerce kullanıcı #Atatürk etiketi altında yorumlar yaptı. Hastagh Twitter'da gündem oldu.

ARKADAKİ İSME DİKKAT

Ancak daha sonra fotoğrafın aslında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a ait olduğu, Mustafa Kemal Atatürk'ün bu fotoğrafa fotoşopla eklendiği öne sürüldü. Ayrıca fotoğrafın arkasında görülen ismin ise FETÖ'den hüküm giyen Salih Ulusoy olduğu iddia edildi. Sosyal medya kullanıcıları duruma tepki göstererek söz konusu fotoğrafları hesaplarından paylaştı. Tarihçi-Yazar Naim Babürlüoğlu da duruma tepki gösterdi.

İşte o paylaşımlar ve tweet'ler: