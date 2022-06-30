Atatürk'ün çizdiği yoldan yürüdü, Türkiye'nin gururu oldu

JEOFİZİK alanında geliştirdiği yöntem ve çalışmalarıyla bilim dünyasına ışık tutan, Türk bilim insanı Jeofizik Mühendisi Öz Yılmaz (73), ABD'de onur madalyasıyla ödüllendirildi. Atatürk'ün, yurt dışına üniversite için gençlerin gönderilmesi amacıyla açtırdığı sınavları kazanıp, gittiği Amerika'da Amerikan Ulusal Mühendislik Akademisi üyeliğine seçilen Yılmaz, "Hem arazide kaliteli verinin nasıl toplanacağı konusunda hem de bilgisayarlarda en uygun şekilde sismik sinyali, sismik gürültüden ayırt etmek için muhtelif çok basamaklı veri işlemleriyle ilgili geliştirdiğim teknikler bu ödülü kazanmamı sağladı" dedi.

Türk bilim insanı, Jeofizik Mühendisi Öz Yılmaz, uluslararası bilim camiasında jeofizik mühendisliğinin prestijli kurumlarından biri olan Amerikan Uluslararası Jeofizik Teşkilatı'nın en büyük ödülü, 'Maurice Ewing Madalyası' ile ödüllendirildi. Aynı zamanda, Amerikan Ulusal Mühendislik Akademisi üyeliğine seçilen, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi üyesi de olan Yılmaz, 1966 yılında üniversite öğrenimi için gittiği ABD'de, 30 yıl süren bilimsel çalışmalarının yanı sıra 50 yıla varan meslek hayatında, sismik verilerin bilgisayarda işlenmesine yönelik geliştirdiği orijinal yöntemler ve tüm dünyada jeofizik mühendislerinin birkaç nesil boyunca eğitiminde gösterdiği liderlik rolüyle ödüle değer bulundu. Evli ve bilgisayar mühendisi 1 erkek çocuk sahibi olan Yılmaz, Muğla'nın Datça ilçesinde, DHA'ya açıklamalarda bulundu. Atatürk'ün 1935 yılında Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü'nü kurdurmasından sonra yetişmiş eleman ihtiyacı ortaya çıkınca, Avrupa ülkelerine üniversite için gençlerin gönderilmesi amacıyla açtırdığı Avrupa sınavlarını kazanıp, jeoloji eğitimi için gittiği ABD'de jeofizikle tanışmasından başlayan Öz Yılmaz, sismik verilerle yer altının görüntüsünü net, doğru, güvenilir, hızlı ve ekonomik şekilde bilgisayarlara aktarılmasını sağlayan çalışmalarını da anlattı.