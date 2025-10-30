Ataşehir'de Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

CUMHURİYET'in ilanının 102'nci yıl dönümü, Ataşehir'de özel etkinliklerle kutlandı. Belediyenin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak hazırladığı program, gün boyu süren etkinliklerle renkli görüntülere sahne oldu. Kutlama programı kapsamında Ferhat Göçer konseri, fener alayı yürüyüşü, futbol turnuvası, sıcak hava balonu gösterisi, buz pisti paten gösterisi, Fatma Parlakol'un piyano eşliğinde mini konseri ve DJ Emir Yazgan'ın müzik performansı gerçekleştirildi.

Akşam etkinlikleri, fener alayı halk yürüyüşü ile başladı. Saat 18.30'da Atatürk Mahallesi'nden başlayan yürüyüşe Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, belediye yetkilileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Bando ekibi eşliğinde yürüyen korteje ilgi yoğun oldu. Katılımcılar, meşaleler ve marşlar eşliğinde konserin yapılacağı Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (AKOM) önüne yürüdü. Burada 'Cumhuriyet İçin Pedalla' etkinliği, sıcak hava balonu gösterisi ve DJ Emir Yazgan'ın müzik şovu düzenlendi. Pamukkale'den gelen sıcak hava balonu izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Balonun sepetine Atatürk portresi asılarak gökyüzüne yükseltildi.

FERHAT GÖÇER KONSERİ

Kutlamalar, son olarak Ferhat Göçer konseriyle devam etti. Ferhat Göçer eserlerini seslendirirken, alanın çevresinde bulunan evlerden de vatandaşlar sanatçının parçalarına eşlik etti. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yaptığı konuşmada Cumhuriyet'in değerlerine vurgu yaptı. Adıgüzel, konuşmasında Cumhuriyet'in eşitlik, özgürlük ve umut idealleriyle kurulduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"102 yıl önce Cumhuriyet ideali ile yola çıkarken Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları 1'nci Dünya Savaşı'ndan çıkmış bir ülke, dört yanımız düşmanlarla çevrili ama bir hedef var: Bağımsız, özgür, adil, eşit Türkiye. Ne diyoruz, Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesi diyoruz."

Adıgüzel, Cumhuriyet'in fırsat eşitliğini temsil ettiğini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyet, Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile herhangi bir Ataşehirli komşumuz eşittir demek. Cumhuriyet, Manisa'da öğretmen çocuğu Özgür Özel'in genel başkan olması demek. Cumhuriyet, Trabzon'da doğan, çiftçi ve ev hanımı bir annenin oğlu Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olması demek. Cumhuriyet aslında farklı illerde de olsak da Ataşehir'de buluştuk demek. Cumhuriyet bu farklı hikayelerin buluşması demek. Cumhuriyet bu meydandaki aydınlık yüzler demek ve Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak, yükseltmek hepimizin görevi. Yani arkadaşlar, hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak ve yükseltmekle görevliyiz."

Adıgüzel, "29 Ekim'de bu meydanda buluşmamız güzel, geçmişe vefamız çok kıymetli. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Umut sizsiniz değil mi dostlarım, değerli komşularım. Umut, Türkiye Cumhuriyeti'ni ayakta tutan siz kıymetli komşularımız, dostlarımız, yol arkadaşlarımız. Ben her fırsatta şunu söylüyorum: Atam rahat uyu, mirasın emin ellerde" dedi.

Adıgüzel, "Biz Ataşehir'de adil, eşit çalışma için mücadele ediyoruz. Tamamen bu doğrultuda Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığında sürdürüyoruz. Neler yapıyoruz, çocukları önemsiyoruz, eğitimi önemsiyoruz, kadınları önemsiyoruz, başımızın tacı yapıyoruz. İleri yaştaki büyüklerimizi unutmuyoruz. Kültür faaliyetlerinden altyapı çalışmalarına, beslenme desteklerinden ücretsiz kurslara, spor faaliyetlerinden 7 bin metrekarelik tıp merkezimize, 3 bin 500 metrekarelik hazırlığını yaptığımız kütüphanemizden Ataşehir'in yeşil alanlarına kadar çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Adıgüzel, sanatçı Ferhat Göçer'e çiçek vererek Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Program, gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.