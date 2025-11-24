Ataşehir Belediyesi, 'Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı'nı imzaladı

ATAŞEHİR Belediyesi, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) tarafından hazırlanan 'Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı'nı imzaladığını duyurdu. Kurum, Türkiye'de bu protokole katılan 88'inci belediye olduğunu bildirdi.

Ataşehir Belediyesi Başkanlık Fuaye Alanı'nda düzenlenen imza törenine sivil toplum temsilcileri, kadın muhtarlar ve kadın örgütlerinin üyeleri katıldı. Programa ev sahipliğini Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel yaptı. Türkiye genelinde bugüne kadar 87 belediyenin imzaladığı protokol, kadınların kent yaşamına eşit katılımını ve hizmetlere eşit erişimini güçlendirmeyi hedefliyor.

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı'nı imzalayarak ilçede kadınların güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım attıklarını açıkladı. Adıgüzel konuşmasında, Türkiye'deki yüzlerce belediye arasında bu sözleşmeyi imzalayan 88'inci belediye olmaktan gurur duyduklarını belirterek şunları söyledi:

"Ataşehirimiz için çok kıymetli bir adım atıyoruz. Türkiye'de bin 400'e yüze yakın ilçe, il, büyükşehir ve belde belediyesi var. 88'inci olarak Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı Sözleşmesi'ni imzalamak bizim için çok önemli. Bu adım tabii ki sadece bir metinden oluşmuyor. Bir metin ve yazılı bir sözleşmeden çok daha ileri düşünüyoruz. Ataşehir kadınların şehri. Biz de bundan çok mutluyuz. Yaptığımız çalışmalarla, kent planlarıyla, istihdam politikalarımızla daha da çok kadının Ataşehir'de güvenle yaşadığı bir şehir olursak ne mutlu bize deriz. Eşitliği biz demokrasi için bir tercih olarak görmüyoruz; bir zorunluluk olarak görüyoruz. Yaptığımız çalışmaları da demokrasiye olan inancımızla ve bu zorunluluk çerçevesinde hayata geçiriyoruz. Kadınlar hayatın her alanında hala eşitsizliklere maruz bırakılıyor, birçok eşitsizlikle karşı karşıya kalıyorlar. Bu gerçeği yalnızca hukuka, yalnızca iyi niyete, yalnızca temenniye bağlayamayız. Biz yerel yöneticiler olarak temennilerimizi dile getirmekten daha fazla iş yapmalıyız diye düşünüyoruz. Kadınların hak ve özgürlüklerine yönelik fayda sağlayacak her adımı, demokrasiyi savunan her yöneticinin görevi doğrultusunda hareket ederek hayata geçirmek istiyoruz."

'KADINLARIN HİZMETE ERİŞİMDE BİRAZ DAHA FAZLA PAY ALMASI GEREKİYOR'

Ataşehir Belediyesi'nin kadınlara yönelik çalışmaları ve toplumsal cinsiyet eşitliği adımları hakkında Adıgüzel şöyle konuştu:

"Ataşehirimizin yarısından fazlası kadınlardan oluşuyor. Bundan kaynaklı olarak kadınların hizmete erişimde biraz daha fazla pay alması gerekiyor, kentte güvenli bir şekilde var olabilmeleri gerekiyor ve en önemlisi karar alma süreçlerine katkı sağlamaları gerekiyor. Kentin planlamasında kadınların desteği, kadınların aklı çok kıymetli. Bu çerçevede kent konseyimizi çok önemsiyoruz, diğer bütün paydaşlarımızı da çok önemsiyoruz. Biz Ataşehir Belediyesi olarak toplumsal cinsiyet eşitliği noktasında, kadın-erkek eşitliği noktasında çok önemli adımlar atıyoruz. Özellikle kültür merkezlerimizdeki meslek edindirme kurslarındaki çalışmaları izliyorum; kadınların çok yoğun katılımı var. Pastacılık kurslarımız var, kadınlar hızlı bir şekilde öğreniyorlar ve bunu reel hayatta da uyguluyorlar. Eve gelir getirecek bir meslek edinmiş oluyorlar. ya da kültür merkezimizdeki çalışmalarda görüyorum ki kadınlarımız hep ön safta. Bugün Ataşehir Belediye Başkanı olarak burada Onursal Adıgüzel konuşuyorsa, bunda Ataşehirli kadınların da çok büyük bir emeği var. Çalışan arkadaşlarımız ve yöneticilerimiz arasında da kadınların ciddi bir yer tuttuğunu görüyoruz. Bunların sayısını artırmak gibi bir vizyonumuz da var."

YENİ KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ VE ŞİDDETLE MÜCADELE

Ataşehir Belediyesi'nin kadın sağlığı, istihdam ve şiddetle mücadele konularındaki projeleriyle ilgili Adıgüzel, "Yine Kadın Sağlığı Merkezini çok önemsiyoruz. Bakanlığa bir başvuru yaptık, inşallah sizleri açılışına çağırıyor olacağız. Hem Türkan Saylan Tıp Merkezimizi hem de Kadın Sağlığı Merkezimizi 7 bin metrekarelik modern bir binaya taşıyoruz. Kadınların, gençlerin, her yaştan Ataşehirli'nin kaliteli hizmeti uygun fiyata alacağı, hatta ücretsiz alacağı sağlık merkezimiz yakında hizmetinizde olacak. Yine sosyal destek çalışmalarında kadınları önemsiyoruz. İstihdam projelerimizi, biraz önce bahsettiğim gibi, kadınlar üzerine şekillendiriyoruz. Ataşehir'de kadınların bir kooperatif kurması noktasında da hayallerimiz var, onları teşvik ediyoruz. Özellikle de şiddetle mücadelede Ataşehir'de her kadının, her komşumuzun yanında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isterim. Ataşehir, kadınların güçlendiği, eşitliğin sadece bir ideal değil hayatın kendisi olduğu bir kent olacak. Kadınların emeğini görünür kılmadan bir kenti ayağa kaldıramayız. Bugün attığımız imzalar eşitlikten ayrılmayacağımızın, vazgeçmeyeceğimizin, geri adım atmayacağımızın ilanıdır. Bu tarihi adımın Ataşehir'e, İstanbul'a, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

'EŞİTLİK İLKESİNİN GÜÇLÜ BİR İLANI'

Programda konuşan CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Selli Dursun ise imzanın sadece bir taahhüt olmadığını, yerel yönetim anlayışlarının merkezine yerleştirdikleri eşitlik ilkesinin güçlü bir ilanı olduğunu dile getirdi. 2006 yılından bu yana yerel yönetimlere iki temel sorumluluk yükleyen şartın, siyasi taahhüt ve somut politikaların uygulanmasını içerdiğini belirten Dursun, bu belgenin eşitliği kurumlara yerleştiren bir yol haritası olduğunu ifade etti. Dursun, şartın, yerel hizmetlere kadınların ve erkeklerin eşit erişimi, kadınların karar alma süreçlerinde aktif, görünür ve etkili olması, kent mekanının kadınlar için daha güvenli, erişilebilir ve kapsayıcı hale gelmesi gibi hedefleri kapsadığını söyledi.

'EŞİTLİK UYGULAMADA ANLAM BULACAK: ATAŞEHİR'DE KURUMSAL DÖNÜŞÜM'

Dursun, bu imzanın Ataşehir'de kentsel planlamadan sosyal hizmetlere, ulaşımdan istihdama, bakım hizmetlerinden dezavantajlı kadınlara yönelik desteklere kadar her alanda eşitlikçi politikaların kurumsallaşacağı anlamına geldiğini belirtti. Eşitsizliklerin yerelde somut politikalarla aşılması için atılmış en güçlü adımlardan biri olan bu şartın, demokrasi için bir zorunluluk olduğunu belirten Dursun, "Kadınların kentsel yaşama eşit ve özgür bir biçimde katılamadığı bir ülkede gerçek bir demokrasi olmaz" ifadelerini kullandı.

'ATAŞEHİR, KADIN DOSTU KENT OLMA YOLUNDA ÖNEMLİ BİR ADIM ATTI'

Ataşehir Kent Konseyi Kadın Meclisi Genel Sekreteri Gülsün Coşkun Yeter de Türkiye'deki bin 405 belediye arasında Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı'nı imzalayan 88'inci belediye olmaktan büyük gurur duyduklarını ifade etti. İstanbul'da ise bu sözleşmeyi imzalayan 13'üncü ilçe belediyesi olduklarını belirten Yeter, "Bu sayılar, konunun yeterince anlaşılmadığını gösteriyor. Üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız ve bu konuda daha fazla çaba göstereceğimizi deklare ediyoruz" dedi.

'KADINLAR İÇİN KENT GÜVENLİĞİ ÖNCELİK OLMALI'

Yeter, kadın mücadelesinde yerel yönetimlerin kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak "Bizler evden çıktığımız andan itibaren bir kentin sokaklarındayız. Aydınlatılmamış sokaklar, yetersiz kaldırımlar kadınların kent yaşamına katılımını engelliyor. Kentteki uygulamalar, bizim kente katılmamızın koşullarını belirliyor" ifadelerini kullandı. Ataşehir'in kadın nüfusunun erkek nüfusundan 10 bin fazla olduğuna dikkat çeken Yeter, "Ataşehir'de 202 bin erkek, 212 bin kadın yaşıyor. Bu oran Türkiye ortalamasının çok üzerinde. Bu nedenle Ataşehir'i kadınların şehri olarak tanımlayabiliriz" diyerek, kadın dostu kent politikalarının önemine işaret etti.