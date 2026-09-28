Asya'da aşırı yağışlar sel ve çığlarla can kaybını artırdı, Hindistan'da 62 kişi öldü

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Güney ve Güneydoğu Asya ülkelerinde son günlerde etkili olan şiddetli yağışlar, beraberinde getirdiği sel, heyelan ve çığ felaketleriyle can kayıplarına ve ağır hasara yol açtı.

AA muhabirinin Hindistan, Nepal, Tayland ve Kamboçya'daki yetkililerin açıklamalarından ve yerel basından derlediği bilgilere göre, 24 Eylül'den bu yana etkisini artıran aşırı yağışlar ve fırtına sistemleri günlük yaşamı felç etti.

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde 3 gündür aralıksız devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sellerde bilanço ağırlaştı.

Eyalet yetkilileri, sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısının 62'ye yükseldiğini, 46 kişinin yaralandığını bildirdi.

Bölgede binden fazla konutun hasar gördüğünü ve eğitime ara verildiğini kaydeden yetkililer, halka sel bölgelerinde zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesi çağrısında bulundu.

Nepal'i hem sel hem çığ vurdu

Nepal'de yoğun yağış ve kar fırtınası, dağlık kesimlerde çığa, yerleşim yerlerinde ise su baskınları ve toprak kaymalarına neden oldu.

Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, ülkenin Çin sınırında yer alan 7 bin 126 metre yüksekliğindeki Himlung Himal Dağı'nda çığ düştü.

Yetkililer, dağcılar ve destek ekibinden 14 kişinin kaybolduğunu, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ve arama kurtarma çalışmaları için Katmandu'dan helikopterle uzman rehberlerin sevk edildiğini aktardı.

Ülke genelinde 24 Eylül'den bu yana etkili olan yağışlarda en az 17 kişi hayatını kaybetti, binden fazla kişi yerinden oldu.

Palpa bölgesindeki toprak kaymasında 5 kişinin yaşamını yitirdiği, yüzlerce evin kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Bangkok'ta 700 bin kişi etkilendi, 50 ilçe afet bölgesi ilan edildi

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta Tayland Körfezi kaynaklı alçak basıncın getirdiği şiddetli yağışlar, kentin doğusunu ve alçak kesimlerini sular altında bıraktı.

Bangkok Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Tavida Kamolvej, sel felaketinden yaklaşık 700 bin kişinin etkilendiğini ve binlerce kişinin tahliye merkezlerine yerleştirildiğini belirtti.

Kamolvej, acil olarak yüz binlerce şişe içme suyuna ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Bangkok Belediye Başkanı Chadchart Sittipunt, su tahliyesinin kanallardaki seviyeye bağlı olarak kademeli şekilde sürdürüleceğini ve alçak bölgelere ek pompalar kurulacağını duyurdu.

Başkentin 50 ilçesinin tamamı afet bölgesi ilan edilirken, meteoroloji birimleri 24 Eylül'den bu yana metrekareye 320 kilogram yağış düştüğünü açıkladı.

Kamboçya'da pirinç tarlaları ve on binlerce hane su altında

Güneydoğu Asya'da Surigae Tayfunu'nun çevresindeki sistemlerin etkisi altına giren Kamboçya'da da taşkınlar geniş tarım arazilerini ve yerleşimleri vurdu.

Xinhua'nın haberine göre, Kamboçya Ulusal Afet Yönetimi Komitesi Sözcüsü Soth Kim Kolmony, ülke genelinde 10 eyalette etkili olan ani sellerin 44 bin 889 aileyi etkilediğini, 3 bin 685 ailenin güvenli yüksek bölgelere tahliye edildiğini bildirdi.

Kolmony, taşkınların 40 binden fazla evi ve yaklaşık 50 bin hektarlık pirinç tarlasını su altında bıraktığını belirterek en fazla zararın Battambang, Banteay Meanchey ve Siem Reap eyaletlerinde kaydedildiğini aktardı.

Su Kaynakları ve Meteoroloji Bakanlığı ise yağış, fırtına ve gök gürültülü sağanakların ay sonuna kadar süreceği uyarısında bulundu.

Uzman, atmosferin sıcaklığındaki her 1 derecelik artışta yaklaşık yüzde 7 daha fazla su buharı tutabildiğine dikkati çekti

Tayland merkezli The Nation gazetesine değerlendirmede bulunan Kasetsart Üniversitesi Balıkçılık Fakültesinden deniz ve çevre uzmanı Doç. Dr. Thon Thamrongnawasawat, Bangkok'taki yağışların, yağış taşıyan bulut sistemlerinin 30 saatten uzun süre aynı bölgelerin üzerinden tekrar tekrar geçmesiyle oluşan "durağan yağış" niteliğinde olduğunu belirtti.

Thon, yağışların şiddetinde küresel sıcaklık artışının ve "Süper El Nino" koşullarının etkili olduğunu, sıcaklıkların yükselmesinin atmosferin daha fazla su buharı tutmasına olanak verdiğini ifade etti.

Atmosferin sıcaklığındaki her 1 derecelik artışta yaklaşık yüzde 7 daha fazla su buharı tutabildiğini belirten Thon, Tayland Körfezi'nin iç kesimlerindeki muson rüzgarlarının saatte 40 kilometreyi aşmasının da 1 metreden yüksek dalgalara ve deniz seviyesinin yükselmesine yol açarak Bangkok'taki suların tahliyesini zorlaştırdığını kaydetti.

Küresel ısınma çağında "beklenmedik" ifadesinin artık kullanılamayacağını savunan Thon, yetkililerin hava tahminlerinin öngördüğünden daha ağır sonuçların ortaya çıkabileceği varsayımıyla hazırlık yapması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA