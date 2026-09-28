A Milli Takım'da 7 eksik! İtalya maçında oynayamayacaklar

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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk karşılaşmasında Fransa'ya Kocaeli'de 1-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, ikinci maçında İtalya ile karşı karşıya geliyor.

Bursa'daki mücadele öncesinde ay-yıldızlıların 23 kişilik maç kadrosu netleşirken, 7 futbolcunun İtalya karşısında kadroda olmayacağı belirtildi.

UĞURCAN ÇAKIR DA LİSTEDE

İtalya karşılaşmasının kadrosuna dahil edilmeyen futbolcular şöyle:

Kart cezalısı Uğurcan Çakır, Aral Şimşir, Emirhan Topçu, Adil Demirbağ, Bartuğ Elmaz, Melih Kabasakal ve İlhan Fakılı. Böylece teknik heyet, İtalya karşılaşması için tercihini diğer isimlerden yana kullanarak 23 kişilik maç kadrosunu oluşturdu.

MAÇ 21.45'TE BAŞLAYACAK

A Milli Takım ile İtalya arasındaki mücadele, Bursa'daki Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 21.45.

MUHTEMEL 11

Ay-yıldızlıların İtalya karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor:

Altay, Zeki, Ozan, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Salih, Oğuz, Arda, Kerem, Barış Alper.

Kaynak: Haberler.com