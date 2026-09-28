8-0'lık Fenerbahçe maçından sonrası istifa eden Özhan Pulat'ın akıbeti belli oldu

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Eyüpspor'da Fenerbahçe karşısında alınan 8-0'lık ağır yenilginin ardından görevinden ayrılan teknik direktör Özhan Pulat'ın kariyerine devam edeceği takım belli olmak üzere. Eflatun-sarılılara istifasını sunarak görevini bırakan 41 yaşındaki teknik adamın, kısa süre içerisinde yeniden kulübede olması bekleniyor.

MARDİN 1969 SPOR İLE PRENSİP ANLAŞMASI

Özhan Pulat'ın, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor ile prensip anlaşmasına vardığı belirtildi. Tarafların büyük ölçüde el sıkıştığı ve son detayların tamamlanmasının ardından resmi açıklamanın yapılmasının beklendiği ifade edildi.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Mardin 1969 Spor'un Özhan Pulat'ı kısa süre içerisinde kamuoyuna duyurması bekleniyor. Böylece Pulat, Eyüpspor'daki görevinden ayrılmasının ardından kariyerine Mardin temsilcisinde devam edecek.