Asuman Erdoğan'dan CHP ve DEM Parti Milletvekillerine Eleştiri

AK Parti Ankara Milletvekili ve Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Türk Grubu Başkanı Asuman Erdoğan, Birlik toplantısında CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo'nun yaptığı konuşmayı eleştirerek, "Bizimle birlikte bu toplantıya katılan, devletimizin ve meclisimizin, bizimle aynı imkanlarla buraya gönderdiği CHP ve DEM Parti milletvekilleri ülkemizi kötüleyen, ülkemizi maalesef olumsuz göstermeye çalışan ve olumsuz bir resim vermeye çalışan bir konuşma yaptılar her ikisi de." dedi.

Erdoğan, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik'in (PAB) 151. Genel Kurulu'nun tamamlanmasının ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Toplantının son gününde iyi bir başlangıç yaptıklarını kaydeden Erdoğan, "Sabahtan, bir sonraki PAB Genel Kurulu'nun Türkiye'de yapacağımızı duyurarak, güzel bir konuşma ile hem İstanbul'dan bahsettik hem Genel Kurul'a ev sahipliği yapmaktan dolayı duyduğumuz memnuniyeti dile getirdik, hazırlıklarımızdan bahsettik." diye konuştu.

Erdoğan, daha sonra Türkiye'yi anlatan bir videonun Genel Kurul'da yayımlandığını ve bunun büyük bir memnuniyetle karşılandığını söyledi.

Birçok parlamenterin, toplantının Türkiye'de yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirmek için söz aldığını kaydeden Erdoğan, kendilerinin de tebrik edildiğini belirtti.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 1 saat sonra maalesef bizimle birlikte bu toplantıya katılan, devletimizin ve meclisimizin, bizimle aynı imkanlarla buraya gönderdiği CHP ve DEM Parti milletvekilleri (CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo), ülkemizi kötüleyen, ülkemizi maalesef olumsuz göstermeye çalışan ve olumsuz bir resim vermeye çalışan bir konuşma yaptılar her ikisi de. Gerçekten çok üzücüydü. Bu, büyük bir şaşkınlık oluşturdu diğer milletvekillerinde de. Düşünsenize, çok önemli bir toplantıya gidiyorsunuz, her şeyi ile TBMM arkanızda duruyor, bütün masraflarıyla yanınızda oluyor. Bir sonraki PAB Genel Kurul Toplantısı İstanbul'da olacak ve Genel Kurul'daki herkeste bunun çok büyük bir mutluluğu var. (Türkiye'deki yargısal süreçlerle alakalı) Sizin ülkenizden 2 milletvekili çıkıp, bu kararın yanlışlığını sanki düşman bir ülkenin milletvekiliymiş gibi ülkemizi olumsuz bir şekilde anlatması gerçekten şok edici ve acıydı."

Partilerin ve milletvekillerin böylesi durumlara düşmesi nedeniyle bu insanlara oy veren vatandaşların çok üzüleceğini düşündüğünü söyleyen Erdoğan, kendi topraklarından gelen milletvekillerinin, ülkelerin savunmak ve ona katkı sunmak yerine olumsuz bir konuşma yapması ve şikayet etmesinin çirkin, şaşırtıcı ve şok edici olduğunu kaydetti.

Erdoğan, başka hiçbir ülkenin milletvekilinin kendi ülkesini şikayet etmeyeceğine vurgu yaparak, vekillerin, bölge fark etmeksizin hangi koşullarda siyaset yapıyorsa yapsın böyle bir tablo ile karşılaşmadığının altının çizdi.

PAB'da da kimsenin böyle bir tabloyla karşılaşmadığını, çok acı ve ayıp bir durumun yaşandığını söyleyen Erdoğan, "Ben hakikaten bunu, o insanlara oy verenlerin dikkatine sunmak istiyorum. Şikayet ettikleri konu tamamen hukukun üstünlüğünün olduğu, yargısal süreçleri devam eden ve bizim hiçbir etkimizin olamayacağı bir süreç. Burada hangi milletvekili veya siyasetçinin böyle bir duruma müdahalesi olabilir ki? Zaten söylenen de oydu, hiçbir ülkede böyle bir şeye müdahale söz değil ve yargının üstünlüğü söz konusudur. Ancak şikayet ettikleri şey maalesef tamamıyla bununla ilgiliydi." değerlendirmesinde bulundu.

?Türk milletvekillerinin konuşmaları

CHP Milletvekili Kayışoğlu, PAB'ın 151. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, CHP'li belediye başkanları ve milletvekillerine yönelik devam eden yargısal süreçleri dile getirerek, bu yargılamaların tamamen muhalefette oldukları için yaşandığını söyledi.

Kayışoğlu, gelecek yıl parlamenterlerin İstanbul'daki toplantıya geldiklerinde olayları yerinde göreceklerini de ifade etti.

DEM Parti Milletvekili Cupolo ise partisinden milletvekilleri ve belediye başkanlarının yargılamaları ve alınan cezalara ilişkin bir konuşma yaptı.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya da Türkiye'de kimsenin özgürlüğünün kısıtlanmadığını ancak seçilmiş olsa dahi kimsenin suç işleme özgürlüğünün olmadığını belirtti.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak ise Türkiye'de anayasa ve hukuk olduğunu vurgulayarak, muhalefet partisinden bir milletvekili olarak bunları söylediğini kaydetti.

Akburak, Türkiye'de terör örgütüyle bağlantısı olan herkesin mahkemelerde yargılanabileceğini belirtti.