Haberler

ABD'de uçak kazası: 12 ölü

ABD'de uçak kazası: 12 ölü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin Missouri eyaletinde paraşütle atlayış yapmak isteyenleri taşıyan bir uçağın düşmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Missouri eyaletinde bir uçağın düşmesi sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Missouri Eyaleti Kara Yolu Devriyesi tarafından yapılan açıklamada, Kansas City'nin yaklaşık 100 kilometre güneyindeki Butler Memorial Havaalanı yakınlarında bir uçağın düştüğü belirtildi. Açıklamada, uçağın paraşütle atlayış yapmak isteyen kişileri taşıdığı ve yerel saatle 11.30 sıralarında bir tarlaya düştüğü kaydedildi. Yetkililer, kazada 12 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade ederek, bölgede incelemenin sürdüğünü aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Almanya'dan Curaçao'ya karşı tarihi skor

Almanya'dan Curaçao'ya karşı tarihi skor!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaca ünlü şarkıcı Perrie Edwards, Süper Lig devinin eski yıldızıyla evlendi

Süper Lig devinin eski yıldızıyla evlendi, gelinliği göz kamaştırdı
Netanyahu'yu ölüm korkusu sardı: Kabine gizli sığınakta toplanacak

Netanyahu'yu ölüm korkusu sardı! Saklanacak delik arıyorlar

Yunanistan zeybeğimizi de çaldı: 850 kişiyle rekor kırıp sahiplendiler

Baklava, döner, cacık derken sıra buna da geldi! Komşudan büyük ayıp
Hatay'da fuhuş operasyonu! Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alındı

Şehri ayağa kaldıran operasyon! Kadınların hepsi aynı ülkeden
Montella'ya tepkiler sürüyor: Bu çocuğu nasıl oynatmazsın?

Montella'ya tepkiler sürüyor: Bu çocuğu nasıl oynatmazsın?
Arjantinli tamircinin buluşu doğumda çığır açtı

Milyonlarca kadına umut olan cihazı geliştiren kişinin işi şaşırttı
Fenerbahçe'ye 3 oyuncudan 45 milyon Euro

Fenerbahçe'ye 3 oyuncudan çılgın gelir! Paraya para demeyecekler