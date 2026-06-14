ABD'de uçak kazası: 12 ölü

ABD'nin Missouri eyaletinde bir uçağın düşmesi sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Missouri Eyaleti Kara Yolu Devriyesi tarafından yapılan açıklamada, Kansas City'nin yaklaşık 100 kilometre güneyindeki Butler Memorial Havaalanı yakınlarında bir uçağın düştüğü belirtildi. Açıklamada, uçağın paraşütle atlayış yapmak isteyen kişileri taşıdığı ve yerel saatle 11.30 sıralarında bir tarlaya düştüğü kaydedildi. Yetkililer, kazada 12 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade ederek, bölgede incelemenin sürdüğünü aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı