Rio de Janeiro'da iki helikopter havada çarpıştı: 6 ölü

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde iki helikopter havada çarpıştı.

KURTULAN YOK

İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edilirken, Rio de Janeiro Askeri İtfaiye Teşkilatı kazada 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve helikopterlerden kurtulan olmadığını açıkladı. Bir helikopterde pilot ve dört yolcu, diğer helikopterde ise yalnız bir pilotun bulunduğu bildirildi. Korkunç kazada hayatını kaybedenler arasında Amerikalı ünlü şarkıcı Oliver Tree Nickell'in de bulunduğu bildirildi.

HELİKOPTERLERDEN BİRİ ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERİN BULUNDUĞU ALANA DÜŞÜP İNFİLAK ETTİ

Yetkililer, helikopterlerden birinin elektrikli araçların bulunduğu bir otomobil galerisine düştüğünü, helikopterin yere çarpmasıyla birlikte infilak ettiğini ve bunun da ikincil patlamalara neden olduğunu aktardı. Ayrıca, kazanın bayideki yaklaşık 20 aracın alev aldığı büyük bir yangına yol açtığı bildirildi. Alevlerin daha sonra kontrol altına alınarak söndürüldüğü belirtildi.

Yaklaşık 100 metre uzağa düşen diğer helikopterin ise ters şekilde yere düştüğü ve alev almadığı ifade edildi.

ENKAZ PARÇALARI YÜZLERCE METRE UZAĞA SAVRULDU

Yetkililer ayrıca, enkaz parçalarının yüzlerce metre uzağa savrulduğunu belirterek, olayın nedenine ilişkin verilerin henüz çok erken aşamada olduğunu vurguladı. Açıklamada, "Helikoptere ait parçalar yüzlerce metre uzağa dağılmış durumda, bu nedenle elimizdeki bilgiler hala çok ön bilgiler. Olayı tam olarak anlayabilmek için kayıtları ve görüntüleri incelememiz gerekiyor" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı