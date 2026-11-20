(ANKARA) - YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a, "2029'da şartlı nakit transferinden yararlanmasını öngördüğünüz kız çocuğu sayısı, 2025'te destek alanların sayısından 412 bin 610 daha az. Bu hedefi hangi veriye dayanarak belirlediniz? Desteğe ihtiyacı süren kız çocuklarının yardıma erişimini nasıl güvence altına alacaksınız" diye sordu.

YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada; çocuk yoksulluğu, iş cinayetleri, okul saldırıları ve istismar verilerini paylaşarak iktidarın çocuk politikalarını ve 2027 bütçesini eleştirdi.

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin kabulünün 37'inci yılında Türkiye'de çocukların en temel haklarına erişemediğini savunan Kaya, devletin çocukları koruma görevini yerine getirip getirmediğinin çocukların yaşam koşullarına bakılarak anlaşılabileceğini belirtti. TÜİK'in 2025 verilerine göre, Türkiye'de çocukların yüzde 36,8'inin yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olduğunu aktaran Kaya, devlet okullarında her öğrenciye ücretsiz, sağlıklı bir öğün yemek ve temiz içme suyu sağlanması çağrısında bulundu.

Kaya, "Bir çocuk okula aç gidiyorsa, bir başkası yol parası olmadığı için derse yetişemiyorsa o çocuğun öğünü de yol parası da bakanlıkların bütçesinde yer almalıdır. Ailelere kaç çocuk yapacaklarını söyleyen iktidar, dünyaya gelen çocukların ne yiyeceğini, nasıl barınacağını, güvenliklerini de düşünsün" ifadelerini kullandı.

"OKUL DESTEK PROJESİ'NDEN YARARLANAN 44 BİN 410 ÇOCUĞUN KAÇININ DEVAMSIZLIĞI AZALDI?"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın 11 Kasım'daki bütçe sunumuna değinen Kaya, Sosyal ve Ekonomik Destek kapsamında 199 bin 899 çocuğun ailesinin yanında desteklendiğini, bunların 44 bin 410'unun Okul Destek Projesi'nden yararlandığını hatırlattı.

Bakanlığın bütçe teklifine göre 2025'te 1 milyon 462 bin 610 kız çocuğunun şartlı nakit transferinden yararlandığını belirten Kaya, 2029 hedefinin 1 milyon 50 bin olarak belirlenmesini eleştirdi.

Kaya, "Sayın Göktaş, 2029 hedefiniz, 2025'te destek alan kız çocuğu sayısının 412 bin 610 altında. Bu hedefi hangi veriye dayanarak belirlediniz? Desteğe ihtiyaç duyan kız çocuklarının sayısının azalacağını öngörüyorsanız, dayanağını yayımlayın. İhtiyacı devam eden her çocuğun bu yardıma erişeceğini nasıl güvence altına alacaksınız?" dedi.

Kaya, Okul Destek Projesi'nin sonuçlarının da açıklanmasını isteyerek "Okul Destek Projesi'nden yararlanan 44 bin 410 çocuğun kaçının devamsızlığı azaldı? Yoksulluk yüzünden okuldan kopan kaç çocuğa ulaştınız, kaçını yeniden okula döndürebildiniz? Bütçenin çocukların hayatında neyi değiştirdiğini bu sonuçlarla gösterin" ifadelerini kullandı.

"ERKEN YAŞTA ZORLA EVLİLİKLERE İZİN VEREMEZSİNİZ"

TÜİK verilerine göre 2025 yılında 16 ve 17 yaşındaki 8 bin 68 kız çocuğunun evliliğinin resmi kayıtlara geçtiğini belirten Kaya, bu verinin yalnızca resmi nikahları kapsadığına dikkati çekti. Okul devamsızlığının evlilik baskısı altındaki çocuklara zamanında ulaşmak için bir erken uyarı sistemi olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Kaya, risk tespit edilen kaç çocuğa güvenli barınma ile uzman desteği sağlandığının açıklanmasını istedi.

OKUL SALDIRILARI VE SORUŞTURMA İZNİ TEPKİSİ

Açıklamasında Şanlıurfa Siverek, Kahramanmaraş, Manisa Turgutlu ve Osmaniye'de meydana gelen okul saldırılarını gündeme getiren Kaya, Turgutlu'daki saldırıyı gerçekleştiren öğrencinin devamsızlık sonrası önce MESEM'e, ardından açık liseye geçtiğini belirterek, eğitim kurumları arası geçişlerde rehberlik takibinin yapılıp yapılmadığını sordu.

Kahramanmaraş'ta dokuz öğrenci ile öğretmen Ayla Kara'nın yaşamını yitirdiği saldırıya ilişkin incelemede aralarında eski il ve ilçe milli eğitim müdürlerinin de bulunduğu 11 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verilmemesini eleştiren Kaya, "Çocuklarını kaybeden ailelerin, saldırıdan önce yetkililere hangi bilgilerin ulaştığını ve bu bilgilerle ne yapıldığını öğrenme hakkı var. Valilik kararının gerekçesini açıklamalı. Olası ihmaller idarenin her kademesinde incelenmeli" dedi.

"MESEM'DEKİ ÖLÜMLER SORUŞTURULSUN"

İSİG kayıtlarına göre Eylül 2025 ile Ağustos 2026 arasında çalışırken en az 95 çocuğun, Ekim 2026'da ise dokuz çocuğun daha hayatını kaybettiğini ifade eden Kaya, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Meclis'e verdiği yanıtlarda 2025 ve 2026 yıllarında MESEM kapsamında 9 bin 950 iş kazasının kayda geçtiğini ve 37 öğrencinin yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

Çocukların haftanın dört günü işletmelere gönderildiği sistemin sorumlusunun iktidar olduğunu belirten Kaya, milli eğitim ile çalışma ve sosyal güvenlik bakanlıklarının denetim dosyalarını açıklamasını ve ölümlerin bağımsız biçimde soruşturulmasını talep etti.

İSTİSMAR VERİLERİ VE CEZAEVİNDEKİ ÇOCUKLAR

TÜİK'in 2025 verilerinde güvenlik birimlerine suç mağduru olarak gelen 224 bin 579 çocuk kaydının yüzde 10,3'ünün cinsel suçlarla ilgili olduğunu aktaran Kaya, devlet koruması altındaki çocuklara ilişkin şiddet ve istismar bildirimleri ile alınan tedbirlerin düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılmasını istedi.

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği'nin Ekim 2026 verilerine göre, cezaevlerinde bulunan 266 kız çocuğunun 185'inin tutuklu, 81'inin hükümlü olduğunu hatırlatan Kaya, çocuklar için tutuklamanın son çare olması gerektiğini söyledi. Kaya, Adalet Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na seslenerek bu çocukların cezaevine girmeden önce sosyal hizmet desteği alıp almadığını ve tahliye sonrası dönebilecekleri güvenli bir ortam bulunup bulunmadığını sordu.

"ÇOCUKLARIN YAŞAMINDAN TASARRUF EDEMEZSİNİZ"

Aile ve Sosyal Hizmetler, Milli Eğitim, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Adalet Bakanlıklarının sorumluluklarına işaret eden Kaya, "Çocukların yaşamından tasarruf edemezsiniz. Biz, Meclis'te de sahada da çocukların bugün neye ihtiyacı olduğunu söylemeye ve gereğini yapmayanlardan hesap sormaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA