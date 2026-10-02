Astronot Aisha Bowe, Adana'da Türkiye'nin yıldızlarda olacağını söyledi

ADANA'da bir programda gençlerle buluşan Bahama kökenli Amerikalı Astronot, Havacılık ve Uzay Mühendisi Aisha Bowe, "Gökyüzü artık sınır değil, sadece bir başlangıçtır. Uzay araştırmaları konusunda, yıldız şu anda bayrağınızda ama Türkiye önümüzdeki dönemde yıldızlarda olacak. Çünkü artık uzaya gitmek için daha çok roket ve daha fazla fırsat var" dedi.

Deniz seviyesinden yaklaşık 100 kilometre yükseklikteki ve uluslararası alanda uzayın başlangıç sınırı olarak kabul edilen Kármán hattını geçen Astronot, Havacılık ve Uzay Mühendisi Aisha Bowe, ABD'nin Adana Konsolosluğu'nun davetlisi olarak kente geldi. Altın Koza Film Festivali kapsamında gösterimi olan 'Apollo 13' filmini öğrencilerle birlikte izleyip, daha sonra söyleşi gerçekleştiren Aisha Bowe, deneyimlerini ve uzay çalışmalarıyla ilgili öngörülerini DHA'ya anlattı.

'UZAY ARAŞTIRMALARI İNSANLIK İÇİN GEREKLİ'

Kariyerine NASA Ames Araştırma Merkezi'nde başlayan Bowe, bu yolculukta matematiğe olan ilgisinin büyük katkısı olduğuna dikkat çekerek, "17 yaşında matematik ve bilime ilgi duyan bir kız çocuğuydum. Uzay bilimci ve astronot olmamla ilgili yolculuk böyle başladı. Babamın beni matematik konusunda ders almaya yönlendirmesi benim uzay mühendisliği okumama sonra da NASA'da çalışmama sebep oldu. Geçen sene de uzaya gitme hedefimi gerçekleştirdim. Bu yolculukta benimle Katy Perry de vardı. Bitkilerdeki değişime bakıyorduk. Bitkilerin mikro yer çekimi ortamında nasıl cevap verdiğini gözlemledik. Uzay araştırması çok önemli, çünkü bu insanlık için gerekiyor. Eğer bir bitkiyi uzayda yetiştirebiliyorsak herhangi bir koşulda dünyada yetiştirebileceğimiz anlamına geliyor. Beni bu süreçte en çok ailemi geride bırakmak zorladı. Çünkü annem bir rokete binip benim uzaya gitmemi istemiyor, korkuyordu. Babam ise 'Senden sonra gelenler senin bu cesaretinle gerçekten gurur duyacaklar' ifadelerini kullandı.

'UZAY SEYAHATİ ÇOK DAHA ULAŞILABİLİR OLACAK'

Gökyüzünün artık sınır değil bir başlangıç olduğunu vurgulayan Aisha Bowe, "'İmkansız' sadece bir algıdır. İmkansız diye bir şey yoktur. Ben hiçbir zaman NASA'da çalışabileceğimi, uzaya gidebileceğimi düşünmedim. Bu yolda Adana'ya kadar gelebileceğimi düşünmedim. Yediğim bütün kebaplar için çok teşekkür ederim. Beni izleyen herkese şunu söylemek istiyorum; gökyüzü artık sınır değil, sadece bir başlangıçtır. Uzay araştırmaları konusunda, yıldız şu anda bayrağınızda ama Türkiye önümüzdeki dönemde yıldızlarda olacak. Çünkü artık uzaya gitmek için daha çok roket ve daha fazla fırsat var. Uzayla ilgili bence bizi en çok şaşırtacak sürpriz de uzay seyahatine gitmek çok daha ulaşılabilir bir şey olacak. Önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde değil belki ama daha sonra dünyadaki insanlar için uzaya gitmek çok daha ulaşılır olacak. Beni bu sıcak, harika ülkede ağırlayan herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

AİSHA BOWE KİMDİR?

Bowe, Nisan 2025'te özel bir Amerikan uzay şirketi olan ve yeniden kullanılabilir roket sistemleriyle insanlı uzay uçuşları gerçekleştiren Blue Origin'in NS-31 göreviyle uzaya çıktı. Uçuş sırasında NASA ile bağlantılı araştırma kurumlarıyla yürütülen bitki biyolojisi deneylerinde bilimsel yük operatörü olarak görev yaptı. Bowe, deniz seviyesinden yaklaşık 100 kilometre yükseklikteki ve uluslararası alanda uzayın başlangıç sınırı olarak kabul edilen Kármán hattını geçti. Mühendislik, girişimcilik ve uzay alanlarındaki çalışmalarıyla özellikle gençleri fen, teknoloji, mühendislik, matematik (STEM) kariyerlerine yönelmeleri konusunda teşvik etmektedir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı