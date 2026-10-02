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Edirne'de ehliyet süresi dolan sürücü, aracını ehliyetli eşine teslim etti

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Edirne'de ehliyet süresi dolan sürücü, aracını ehliyetli eşine teslim etti
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Edirne'de trafik denetiminde durdurulan sürücünün alkol testi temiz çıktı, ancak ehliyetinin süresinin dolduğu belirlendi. Ehliyetine el konulan ve hakkında idari işlem uygulanan sürücü, aracını çağırdığı ehliyetli eşine teslim etmek zorunda kaldı.

Edirne'de trafik polislerinin gerçekleştirdiği denetimde alkol testinden geçen sürücü Mustafa Şenyılmaz, ehliyetinin geçerlilik süresinin dolduğunu öğrenince işlem yapılmasının ardından aracını ehliyetli eşine teslim etmek zorunda kaldı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 1. Murat Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde rutin trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetim sırasında sürücü Mustafa Şenyılmaz'ın da bulunduğu araç durdurularak kontroller yapıldı. Alkol testi uygulanan Şenyılmaz'ın testinde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken, yapılan incelemede ehliyetinin geçerlilik süresinin dolduğu belirlendi.

Ehliyetine el konulan ve hakkında idari işlem uygulanan Şenyılmaz, aracını kullanabilmesi için ehliyetli eşini çağırdı. Yaşadığı olayın ardından ehliyetinin süresini kontrol etmeyen sürücü, diğer vatandaşlara da belgelerinin geçerlilik tarihlerini kontrol etmeleri yönünde uyarıda bulundu.

"Hiç aklımıza gelmeyen bir şeydi"

Yaşadığı olayı anlatan Şenyılmaz, "Az önce şehir içinde evime giderken yolda çevirme vardı. Ben de farkında değildim, alkol kontrolü yapıldı. Bir sıkıntımız yok, onu verdik. Sonra birden görevli arkadaş kayda geçerken ehliyetimizin süresinin bittiğini söyledi. 'Ne olacak?' diye sorduğumda 'El koyacağız' denildi" dedi.

"Arkadaşlarıma da bunu hatırlatacağım"

Ehliyetinin süresinin dolduğunu fark etmediğini belirten Şenyılmaz, "Şimdi evdekilere haber verdim. Gelip beni alacaklar. Yeni ehliyet için nüfus müdürlüğüne tekrardan başvuru yapacağız. Her işte bir hayır vardır. Bu hiç gündemimizde olmayan, dikkat etmediğimiz bir konuydu. Şimdi çevremdeki tüm arkadaşlarıma bunu hatırlatacağım. Herkes dikkat etsin. Hiç aklımıza gelmeyen bir şeydi" ifadelerini kullandı.

"Güzel bir doğum günü hediyesi oldu"

Yaşadığı olayı doğum gününde öğrendiğini söyleyen Şenyılmaz, "Bayağı da güzel bir ceza yedik, vallahi güzel bir doğum günü hediyesi oldu. En azından ehliyetimizin süresinin geçmiş olduğunu öğrendik" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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