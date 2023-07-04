Assam'da Darı Hasadıyla Köylülerin Sevinci
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Hindistan'ın Assam eyaletinin Nagaon bölgesindeki tarlalarda darı hasadıyla meşgul olan köylüler, bereketli bir mahsulün sevincini yaşıyor. Besin açısından zengin ve kuraklığa dayanıklı olan darı, Güney Asya ülkesinin önemli bir gıda kaynağı ve kazanç kaynağıdır.
NAGAON, 4 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Nagaon bölgesindeki tarlalarda darı hasadıyla meşgul olan köylüler, bereketli bir mahsulün sevincini yaşıyor.
Besin açısından zengin ve kuraklığa dayanıklı olan darı, önemli bir gıda kaynağı olmakla birlikte Güney Asya ülkesinin önemli kazançlar elde etmesini sağlıyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel