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Assam'da Darı Hasadıyla Köylülerin Sevinci

Assam'da Darı Hasadıyla Köylülerin Sevinci

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Hindistan'ın Assam eyaletinin Nagaon bölgesindeki tarlalarda darı hasadıyla meşgul olan köylüler, bereketli bir mahsulün sevincini yaşıyor. Besin açısından zengin ve kuraklığa dayanıklı olan darı, Güney Asya ülkesinin önemli bir gıda kaynağı ve kazanç kaynağıdır.

Hindistan'da Bereketli Darı Hasadı Çiftçilerin Yüzünü GüldürdüHindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Nagaon bölgesindeki bir tarlada taze hasat edilmiş darıları taşıyan bir köylü, 3 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

NAGAON, 4 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Nagaon bölgesindeki tarlalarda darı hasadıyla meşgul olan köylüler, bereketli bir mahsulün sevincini yaşıyor.

Besin açısından zengin ve kuraklığa dayanıklı olan darı, önemli bir gıda kaynağı olmakla birlikte Güney Asya ülkesinin önemli kazançlar elde etmesini sağlıyor.

Hindistan'da Bereketli Darı Hasadı Çiftçilerin Yüzünü GüldürdüHindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Nagaon bölgesindeki bir tarlada darı hasadı yapan bir köylü, 3 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'da Bereketli Darı Hasadı Çiftçilerin Yüzünü GüldürdüHindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Nagaon bölgesindeki bir tarlada darı hasadı yapan bir köylü, 3 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'da Bereketli Darı Hasadı Çiftçilerin Yüzünü GüldürdüHindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Nagaon bölgesindeki bir tarlada darı hasadı yapan bir köylü, 3 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'da Bereketli Darı Hasadı Çiftçilerin Yüzünü GüldürdüHindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Nagaon bölgesindeki bir tarlada darı hasadı yapan köylüler, 3 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'da Bereketli Darı Hasadı Çiftçilerin Yüzünü GüldürdüHindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Nagaon bölgesindeki bir tarlada darı hasadı yapan bir köylü, 3 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Güney Asya India Assam Güncel Haberler

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