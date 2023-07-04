Assam'da Darı Hasadıyla Köylülerin Sevinci

Hindistan'ın Assam eyaletinin Nagaon bölgesindeki tarlalarda darı hasadıyla meşgul olan köylüler, bereketli bir mahsulün sevincini yaşıyor. Besin açısından zengin ve kuraklığa dayanıklı olan darı, Güney Asya ülkesinin önemli bir gıda kaynağı ve kazanç kaynağıdır.