ASIRLIK MEKTEPLER - "Gazi okul" Kabataş Erkek Lisesi 118 yıllık eğitim mirasını geleceğe taşıyor

HAMDİ DİNDİREK/GÖKÇE KARAKÖSE - İstanbul Boğazı'nın kıyısındaki tarihi Feriye Sarayları'nda her gün yüzlerce öğrenciye ev sahipliği yapan Kabataş Erkek Lisesi, 1908'de başlayan eğitim serüvenini köklü mirası ve yetiştirdiği mezunlarıyla sürdürüyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Asırlık Mektepler" isimli dosya haberinin bu bölümünde, Boğaz kıyısındaki tarihi Feriye Sarayları'nda eğitim faaliyetlerini sürdüren Kabataş Erkek Lisesi'nin Kabataş Sultanisi döneminden Cumhuriyet'e uzanan kurumsal dönüşümü, bugünkü yerleşkesine taşınması ve köklü eğitim mirası ele alındı.

Esma Sultan Konakları'ndaki daha önce kapatılmış Aşiret Mektebi'nin yerine kurulan okul, 18 Mayıs 1908'de Sultan II. Abdülhamid döneminde 7 sınıfta 276 öğrenciyle eğitime başladı. 1913'te ilkokul kısmının da açılmasıyla "Kabataş Sultanisi" adını alan kurum, Cumhuriyet'in ilanının ardından sultanilerin kaldırılmasıyla 1923-1924 ders yılından itibaren "Kabataş Erkek Lisesi" olarak yoluna devam etti.

Balkan Savaşları ile Çanakkale Savaşı'nda öğrencilerini cepheye gönderen ve bu nedenle iki dönem mezun veremeyen "gazi okulun" flamasındaki kırmızı-beyaz renkler, şehit öğrenciler anısına bugün de kullanılan kırmızı-siyaha dönüştürüldü.

Ardından artan öğrenci sayısı ve değişen ihtiyaçlar, okulun mekansal olarak da dönüşmesine yol açtı. 1928-1929 ders yılı başında Kabataş'taki eski binaların yetersiz kalması üzerine okul, bugün de eğitim verdiği Beşiktaş Ortaköy'deki Feriye Sarayları'na taşındı.

Öğrenci sayısının artmasıyla 1941-1942 eğitim öğretim yılında orta kısmı kapatılan okul, yalnızca lise olarak eğitim vermeyi sürdürürken, 1949'da Feriye Sarayları'nın üçüncü bölümü de pansiyon binası olarak okula dahil edildi.

Karma sisteme 1992-1993 eğitim öğretim yılında geçen lise, 1998-1999 eğitim öğretim yılında Anadolu Lisesi statüsüne kavuştu.

2006-2007 eğitim öğretim yılından itibaren hazırlık artı 4 yıl eğitim modeliyle öğrencilerini yetiştiren lise, tarihi yapıları ve geçmişten kalan eserleriyle de eğitim mirasını korumaya devam ediyor.

Tarihi değerler okul binasında korunuyor

Kabataş Mekteb-i Sultanisi Flaması ve Kabataş Erkek Lisesi Flaması başta olmak üzere okulun geçmişine ait çok sayıda tarihi eşya, müze olarak kullanılan bölümde muhafaza ediliyor.

Okul bahçesinde mezunlar arasında yer alan Süleyman Rıza Seba, Ömer Seyfettin, Behçet Necatigil, Galip Vardar, Faruk Nafiz Çamlıbel ve Adnan Kahveci ile okulda uzun yıllar öğretmenlik yapan Zeria Bali ve Oktay Tuncer'in büstleri de bulunuyor. Kabataş mezunlarından Galip Vardar'a verilen İstiklal Madalyası ve Vesikası da okulda korunan tarihi değerler arasında yer alıyor.

Osmanlı döneminde devlet hizmetine nitelikli insan yetiştirmek amacıyla kurulan ve bürokrasiden sanata, spordan ekonomiye birçok alanda öne çıkan isimleri mezunları arasına katan Kabataş Erkek Lisesi'nin Müdürü Muharrem Bayrak, AA muhabirine okulun 118 yıllık tarihini, köklü mezun ağını, günümüzdeki eğitim anlayışını ve öğrencilerin akademik başarılarını anlattı.

Okulun Cumhuriyet'ten sonra başarısını artırarak devam ettiğini kaydeden Bayrak, "Kabataş Erkek Lisesi hem Balkanlar'da hem Çanakkale'de şehit vermiş gazi bir okuldur. Farklı özelliklerinden bir tanesi de lider yetiştirmiş okul olmasıdır. Dolayısıyla Kabataş Erkek Lisesi camia okuludur." dedi.

Bayrak, okulun, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki sınavda 500 tam puan alan öğrencilerin tercih ettiği seçkin liselerden biri olduğunu aktararak, öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ve yurt dışındaki kabullerde başarılar elde ettiğini kaydetti.

Lisenin 5 idareci, 70 öğretmen ve 806 öğrenciye yuva olduğunu aktaran Bayrak, 72 ilden öğrencileri olduğunu ve Anadolu'yu da temsil ettiklerini söyledi.

Eğitim faaliyetleri atölye çalışmalarıyla destekleniyor

Mezun olan öğrencilerinin yüzde 80'inin Türkiye'deki üniversiteleri tercih ettiğini belirten Bayrak, "Geçtiğimiz yıl YKS'de çok önemli dereceler elde ettiler. İlk 5'te 3, ilk 10'da 5, ilk 100'de 24, ilk 500'de 73, ilk 1000'de 94, ilk 5 binde 304 derecemiz var. Son YKS verilerine göre 53 öğrencimiz tıp fakültelerine, 70'e yakın öğrencimiz mühendislik fakültelerine yerleşti. Ekonomi, hukuk, diş hekimliği gibi bölümlere giden öğrencilerimiz de oldu." diye konuştu.

Bayrak, öğrencilerin yüzde 20'sinin de dünyanın seçkin üniversitelerinden kabul ve burs aldığını aktardı.

Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar'ın da okullarından mezun olduğunu belirten Bayrak, lisede robotik, insansız hava aracı, el sanatları, sinema ve fotoğrafçılık, müzik, görsel sanatlar gibi eğitim faaliyetlerini destekleyecek atölyeler yapıldığını ve yapay zeka, endüstriyel tasarım, bilişim gibi atölyeleri de planladıklarını ifade etti.

Bayrak, 118 yıldır eğitim faaliyetini sürdüren bir okulda olmanın büyük sorumlulukları da beraberinde getirdiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Mezun ağımızın geniş ve okula sahip çıkıyor olması, öğrencilerimizin de motive olması bizleri daha çok başarıya itiyor. Bizlerin de bu süreçte proje üretmesi gerekiyor, okuldaki eğitim-öğretim faaliyetlerimizin konforunu daha da artırmamız gerekiyor. Öğrencilerimizi şu an içinde bulunduğumuz yüzyıldaki gelişmelere maruz bırakacak faaliyetleri gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu duygu ve düşüncelerle motive olmuş bir şekilde sorumluluk duygusuyla hareket ediyoruz.

2025 LGS sınavında 500 tam puanla öğrencilerimizi aldık. Öğrencilerimize hep 'Sizler Kabataş'ı kazanmadınız, sizler ülkemizin geleceğisiniz, dolayısıyla bizler sizi kazandık.' diyoruz. Onları ülkemizin geleceği olarak gördüğümüz için biz de ülkemizin geleceğini şekillendirmek için büyük bir vatanseverlik duygusuyla çalışıyoruz. Bu da eğitimin dışında, çok daha başka bir vizyonla bu işi yapmamıza sebep oluyor."

Kaynak: AA