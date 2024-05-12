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Aşırı yağışla birlikte derelerin debisi arttı

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Hatay'da aşırı yağışla birlikte derelerin debisi arttı. Meteoroloji, Doğu Akdeniz için yağışlı hava uyarısında bulunmuştu. Hatay'da il genelinde sabah saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili olmaya başladı. Antakya ilçesinde yağışlı havanın etkisiyle yollar göle döndü. Antakya ve Defne ilçelerinde bulunan dereler de taşma meydana geldi. Defne ilçesi Ballıöz Mahallesi'nde taşan dere vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Aşırı yağışla birlikte derelerin debisi arttı

HATAY - Hatay'da aşırı yağışla birlikte derelerin debisi arttı.

Meteoroloji, Doğu Akdeniz için yağışlı hava uyarısında bulunmuştu. Hatay'da il genelinde sabah saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili olmaya başladı. Antakya ilçesinde yağışlı havanın etkisiyle yollar göle döndü. Antakya ve Defne ilçelerinde bulunan dereler de taşma meydana geldi. Defne ilçesi Ballıöz Mahallesi'nde taşan dere vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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