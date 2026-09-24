Haberler

Fon soruşturmasında 14 şüpheli daha tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fon soruşturmasında 14 şüpheli daha tutuklandı
Güncelleme:
+60 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Tera Holding Yönetim Kurulu üyesi Abdulkadir Özkan ile Doğa Sigorta’nın sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı’nın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüphelilerden 14'ü tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 şüphelinin ise hakimlikteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin soruşturmasında aralarında Tera Holding Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile Doğa Sigorta sahibi Nihat Kırmızı'nın bulunduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.
  • Şüphelilerden 14'ü tutuklanırken, Halil İbrahim Ege, Büşra Alçelik ve Gözde Hacıoğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
  • 3 şüphelinin hakimlikteki sorgusu sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan aralarında Tera Holding Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile Doğa Sigorta’nın sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı’nın da bulunduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.

20 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan Tera Holding Yönetim Kurulu üyesi Abdulkadir Özkan ile Bülent Uygun, Doğa Sigorta’nın sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Gözde Hacıoğlu, Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Büşra Alçelik, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Halil İbrahim Ege, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Halil İbrahim Ege, Büşra Alçelik ve Gözde Hacıoğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 şüphelinin ise hakimlikteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Eşini vurup iki bacağının kesilmesine neden olmuştu: Sanıktan mahkemede özür

Boşanma aşamasındaki eşinin hayatını kararttı! Özrü kabahatinden büyük
11 aylık Büşra 14 gündür kayıp! Annenin değişen ifadeleri soruşturmayı altüst etti, 6 aile üyesi tutuklandı

Anne her ifadesinde başka şey anlattı! 6 aile üyesi tutuklandı
Dünya devi firma, Türkiye'deki 60 yıllık üretim tesisini kapatıyor

Dünya devi firma, Türkiye'deki 60 yıllık üretim tesisini kapatıyor
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKAZİM Uzunöz:

kabak tadı verdi artık klişe oldu bu işler de bence bakan başka şeyler bulmali artık

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mansur Yavaş CHP'den istifasının gerekçesini açıkladı: Artık 1 dakika duramayacağıma karar verdim

CHP'nin tek bir açıklamasından sonra istifaya karar vermiş
İran Cumhurbaşkanı BM kürsüsüne çıktı, ABD heyeti salonu terk etti

Pezeşkiyan kürsüdeydi! Duyacaklarından korkanlar salonu terk etti

Trabzonlu iş insanından Trabzonspor'a destek sözü

Süper Lig devi için kolları sıvadı: Destek olacağım
Fenerbahçe'nin istediği yıldızı tekme tokat dövdüler

Fenerbahçe'nin istediği yıldızı tekme tokat dövdüler
Bundan sonra ne yapacak? CHP'den istifa eden Yavaş'la ilgili ilk kez dillendirilen iddia

CHP'den istifa eden Mansur Yavaş'la ilgili ilk kez dillendirilen iddia
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan BM kürsüsünde: Nükleer teknolojimizin sınırlanmasına izin vermeyeceğiz

Pezeşkiyan'dan BM kürsüsünde nükleer resti: İzin vermeyeceğiz
Genç futbolcunun vefatının ardından yürek yakan detay! 2 ay önce evlenmişti

Milyonları yasa boğan isimden geriye bu fotoğraf kaldı