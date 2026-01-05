'Bayrak Şairi' Arif Nihat Asya vefatının 51. yılında kabri başında anıldı

Türk tarihini ve kültürünü bir kuyumcu titizliğiyle ele alıp şiirleştiren, "Bayrak Şairi" olarak hafızalara kazınan Arif Nihat Asya, vefatının 51'inci yılında kabri başında anıldı.

Anma programına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, Başkan Yardımcıları Şeyhmus Dinçel, Jülide İskenderoğlu, Ömer Arvas ve İsmail Kaya ile beraberindeki heyet katıldı.

Asya'nın Karşıyaka Mezarlığı'ndaki kabri başında dua edildi, mezarına karanfil bırakıldı.

Yayman, burada yaptığı konuşmada, Arif Nihat Asya'nın Türk milletine ruh veren, milletin dilinde destan olmuş şiirlerin, sözlerin yazarı olduğunu söyledi.

Yayman, AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı olarak Asya'yı anmayı tarihi bir vazife olarak gördüklerini belirterek, " Arif Nihat Asya'nın şiirlerini yalnızca bir estetik alanı olarak değil, milletimizin hafızası, vicdanı ve ortak bilinci olarak görüyoruz. Onun kaleminden dökülen her mısra bu toprakların ruhunu, tarihini ve kaderini taşımaktadır, temsil etmektedir. Özellikle 'Bayrak' şiiriyle bayrağı bir sembol olmaktan çıkarıp bağımsızlığımızın, şehadet bilincimizin ve milli onurumuzun sembolü haline getirmiştir." diye konuştu.

" Arif Nihat Asya, nesillerin yolunu aydınlatan büyük bir ışıktır"

Asya'nın dizelerinde bayrağın şehidin kanıyla yoğrulan, vatan toprağıyla bütünleşen ve ebediyete uzanan mukaddes bir emanet olarak yer aldığını vurgulayan Yayman, milli ve manevi değerleri merkezine alan eserleriyle nesiller yetiştiren şairin edebiyatın yanı sıra devlet hayatında da sorumluluk üstlenmiş çok değerli bir mütefekkir olduğunu dile getirdi.

Yayman, 5 Ocak 1975'te ebediyete uğurlanan şairin, kelimelerine tarihi, millet bilincini, milli ve manevi değerlerini yüklediğinin altını çizerek, "Dalgalandığın yerde ne korku ne keder' diyen bir şairin mısralarında esareti reddeden bir milletin azmi, kararlılığı ve mücadelesi vardır. Asya'nın şiiri, korkuya karşı cesaretin, yılgınlığa karşı imanın sesidir." ifadelerini kullandı.

Asya'nın mirasının gelecek nesillerin de ilham kaynağı olacağını belirten Yayman, "Bu vesileyle bir kez daha kendisini rahmetle, duayla anıyoruz. Onun bıraktığı mirası gelecek nesillere taşımak için biz de AK Parti olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çünkü Arif Nihat Asya sadece bir şair değil, nesillerin yolunu aydınlatan büyük bir ışıktır, meşaledir." dedi.