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Arap Ülkelerinden ABD Kararına Memnuniyet

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Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, BAE, Ürdün ve KİK, ABD'nin Suriye'yi terör listesinden çıkarmasını memnuniyetle karşılayarak, bu adımın Suriye'nin istikrarı ve kalkınması için olumlu olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), ABD'nin Suriye'yi "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarma kararını memnuniyetle karşılayarak, bu adımın Suriye'nin istikrarı ve kalkınması için olumlu bir gelişme olduğunu belirtti.

Arap ülkelerinin dışişleri bakanlıklarından, ABD'nin Suriye'yi "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarmasına ilişkin memnuniyet açıklamaları yapıldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin kararının "istikrar için olumlu bir adım" olduğu ifade edilerek, Suriye hükümeti ve halkı tebrik edildi.

Açıklamada, Suriye'ye güvenlik, istikrar ve refahın devamı ile halkın beklentilerini karşılayacak inşa ve kalkınma sürecinin sürmesi temennisinde bulunuldu.

Suudi Arabistan'ın, Suriye'nin güvenliğini ve istikrarını güçlendireceği, devlet kurumlarının inşasına katkı sağlayacağı ifade edilen açıklamada, Suriye halkının daha istikrarlı ve müreffeh olması için Şam hükümeti tarafından atılan olumlu adımlara destek verildiği vurgulandı.

Katar

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, kararın Suriye'de ve bölgede istikrarı teşvik etme çabalarını destekleyeceği, Suriye halkının beklentilerine uygun bir şekilde siyasi çözüm sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada, Katar'ın Suriye'nin birliğini, egemenliğini ve bağımsızlığını destekleyen değişmez tutumu bir kez daha vurgulanarak, güvenlik, istikrar ve refaha ulaşma çabalarında Suriye halkıyla dayanışma içinde olunduğu yinelendi.

BAE

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada karar memnuniyetle karşılanarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu adımı atma konusundaki çabaları takdir edildi.

Suriye hakkındaki bu kararın ekonomiyi canlandırmak, yatırımları çekmek ve Suriye'nin küresel ekonomiye entegrasyonunu güçlendirmek için daha geniş ufuklar açacağının altı çizilen açıklamada, ülkedeki güvenlik ve istikrarın pekişmesine katkı sağlayacağı ifade edildi.

Kuveyt

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da ABD'nin kararı, ülkenin toparlanmasını, yeniden inşasını, kalkınmasını ve bölgesel ile uluslararası alandaki doğal rolüne dönmesini destekleme yönünde "önemli bir adım" olarak değerlendirildi ve memnuniyetle karşılandı.

Açıklamada, Kuveyt'in Suriye'nin birliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruyacak, ülkeye güvenli ve istikrarlı bir gelecek sağlayacak her türlü adıma yönelik destekleyici olduğu kaydedildi.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin adımı memnuniyetle karşılanarak, kararın "kardeş Suriye Arap Cumhuriyeti'nin yeniden inşa çabalarını destekleme, toparlanma adımlarını güçlendirme ve halkının kalkınma ve refah beklentilerini gerçekleştirme yolunda önemli bir adım" olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, "Ürdün'ün, kardeş Suriye'yi, birliğini, egemenliğini, güvenliğini, istikrarını ve toprak bütünlüğünü garanti altına alacak temeller üzerinde yeniden inşa etme konusunda desteği" vurgulandı.

Körfez İşbirliği Konseyi

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi ise yaptığı açıklamada, ABD'nin kararı memnuniyetle karşılandı ve kararın, "Suriye'nin güvenliğini ve istikrarını güçlendirmeye yönelik çabaları destekleyecek, Suriye halkının beklentilerini karşılayacak şekilde toparlanma ve kalkınma süreçlerini ilerletmek için uygun koşulları hazırlayacak olumlu bir gelişme" olduğu belirtildi.

ABD Hazine Bakanlığı, dün Suriye'nin "teröre destek veren ülkeler" listesinden resmen çıkarıldığını bildirmişti. ABD, Suriye'yi 1979'da "teröre destek veren ülkeler" listesine almıştı.

Kaynak: AA
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