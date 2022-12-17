Antik Çin Pazarında Bin Yıllık Buda Heykelleri Bulundu

Xİ'AN, 17 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısında yer alan Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'daki antik bir pazarın kalıntılarında 680'in üzerinde Buda heykeli ve pagoda heykeli parçası bulundu.

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeybatısında yer alan Shaanxi eyaletinin merkezi olan Xi'an'da gün batımında antik şehir surlarını ziyaret eden insanlar görülüyor, 1 Ocak 2021. (Fotoğraf: Tao Ming/Xinhua)

Xİ'AN, 17 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısında yer alan Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'daki antik bir pazarın kalıntılarında 680'in üzerinde Buda heykeli ve pagoda heykeli parçası bulundu.

Heykeller, Tang Hanedanlığı (618-907) döneminde önde gelen bir ticaret merkezi olan Doğu Pazarı'nın kalıntılarındaki bir çukurda keşfedildi.

Buda heykellerinin kil, seramik ve taştan yapıldığını ve çoğunun hasar görmüş durumda olduğunu söyleyen Çin Sosyal Bilimler Akademisi'ne bağlı Arkeoloji Enstitüsü'nden Han Jianhua, heykellerin daha iyi koruma ve inceleme amacıyla paketlenip başka bir yere nakledildiğini sözlerine ekledi.

Tang Hanedanlığı döneminde Budizm sanatının eşsiz tarzını yansıtacak şekilde Buda heykellerinin çoğu, renkli çizimler ve altın unsurlarla süslenmiş durumda.

Han'ın tahminlerine göre heykeller, caddede bulunan bir Buda salonu ya da bir dükkanın deposuna ait olabilir.

Arkeologlar, Doğu Pazarı kalıntılarında yollar, drenaj kuyuları ve ev temellerinin yanı sıra üç renkli kaseler gibi Tang Hanedanlığı dönemine ait çok sayıda kültürel kalıntı da keşfetti.

Pazarın kalıntıları 1950'lerin sonlarında gün yüzüne çıkarıldı. Yaklaşık 1 kilometrekarelik alana yayılan kazı alanı, 1.000 metre uzunluğa ve 924 metre genişliğe sahip.