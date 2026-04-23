Antalya ve çevre illerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Antalya'daki kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş ve beraberindeki öğrencilerin çelenk sunmasıyla başladı.

Vali Hulusi Şahin, kutlamalar kapsamında makamını temsili olarak 4. sınıf öğrencisi Nazenin Karsavurdan'a devretti.

Konyaaltı Sahil Parkı'nda devam eden kutlamalara, Vali Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Eriş, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Eriş, buradaki konuşmasında, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okullarda yaşanan saldırılarla ilgili üzüntüsünü dile getirerek, hayatını kaybeden öğrenci ve öğretmenlere rahmet, yaralılara şifa diledi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu anlamlı bayramın sadece bir bayram olmadığını belirten Eriş, "Aynı zamanda bir emanetin, bir inancın ve bir geleceğin tasavvur ifadesidir. Çünkü biliyoruz ki bir milletin yarınları bugünün yetiştirdiği çocukların yüreğinde filizlenir." dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler hazırladıkları gösterileri sergiledi.

Kutlamalar, kentin farklı noktalarında çeşitli etkinliklerle devam etti.

Öğrencilerin Antalyaspor temalı gösterisi ilgi gördü

Aksu ilçesine bağlı Çamköy Mahallesi'ndeki Rabiye-Mehmet Ülger İlkokulu'nda 4-B sınıfı öğrencileri, Antalyaspor temalı 23 Nisan gösterisi yaptı.

Sınıf öğretmeni Erhan Aynalı öncülüğünde Antalyaspor formaları, kaşkolları giyen, ellerinde de Akdeniz ekibinin bayrağını taşıyan çocukların Antalyaspor marşları eşliğinde yaptığı gösteri ilgiyle izlendi.

Muğla

Merkez ilçe Menteşe'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden tören, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in mesajının okunmasının ardından sona erdi.

Program kapsamında Muğla Valisi İdris Akbıyık, koltuğunu 4. sınıf öğrencileri Eslem Mermi ve Ekim Devrim Şimşek'e devretti.

Vali koltuğuna oturan öğrenciler, okullarda güvenliğin artırılması ve 2027'nin "Çocuk Yılı" ilan edilmesi için talimat verdi.

Her iki öğrenci, Dumlupınar İlkokulu bahçesinde devam eden kutlama programına Vali Akbıyık'ın makam aracı yerli ve milli Togg ile gitti.

Vali Akbıyık, buradaki konuşmasında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir onur, gurur ve coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Bayramın çocuklara ve dünya çocuklarına armağan edilen büyük ve anlamlı bir bayram olduğunu belirten Akbıyık, "Aziz milletimiz bundan bir asır önce 23 Nisan 1920'de iradesini tüm dünyaya ilan etmiştir." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay da öğrencilerin bayramını kutladı.

Program, şiirlerin okunması ve öğrenci gruplarının gösterileriyle sona erdi.

Burdur ve Isparta

Burdur'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Necmeddin Dinç ve beraberindeki öğrenciler Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Merkez Kapalı Spor Salonu'nda devam eden kutlama programında Dinç, okul saldırılarında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencileri rahmetle andı.

23 Nisan'ın sadece bir tarih olmadığını, millet iradesinin, bağımsızlık aşkının ve geleceğe duyulan inancın en güçlü ifadesi olduğunu dile getiren Dinç, bu anlamlı günün çocuklara armağan edilmesinin ise yarınların onların ellerinde şekilleneceğinin en güzel göstergesi olduğunu söyledi.

Kutlama programı, öğrencilerin sundukları halk oyunları gösterileri ve şiir okumalarıyla sona erdi.

Isparta'da da Valilik Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kutlamalar, Işıkkent Spor Salonu'nda devam etti.

Program, il genelinde başarı gösteren öğrencilere protokol üyelerinin hediye vermesi ve öğrencilerin gösterileriyle sona erdi.