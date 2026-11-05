Antalya Lisesi 720 öğrenciyle 1898'den bugüne uzanan eğitim geleneğini sürdürüyor

Antalya'da 1898 yılında kurulan Antalya Lisesi, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan eğitim tarihine tanıklık eden yaklaşık 170 yıllık tarihi binalarında eğitim faaliyetini sürdürüyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Asırlık Mektepler" dosyasının bu bölümünde, 128 yıllık Antalya Lisesinin eğitim serüveni ele alındı.

Atatürk Caddesi'ndeki iki tarihi konakta eğitimin devam ettiği Antalya Lisesinin geçmişten bugüne yolculuğu 1898'de başladı. Okul, Sultan 2. Abdülhamid Han tarafından Kaleiçi'nin Yat Limanı'na yakın bölgesinde "Beş sınıflı Liva İdadisi" adıyla kuruldu.

Ahşap 3 katlı bir binada eğitime başlayan okulun adı 1916 yılında "Antalya Sultanisi" olarak değiştirildi. Nüfus mübadelesinin ardından iki Rum aileye ait 1850'lerin ortalarında yapılmış cumbalı, tarihi iki konağın okula dönüştürülmesiyle okul şu anki yerine taşındı.

Tarihi bina adeta müzeye dönüştürüldü

Milli Mücadele döneminde sadece Antalya'nın değil Burdur ve Isparta gibi kentlerin de eğitim ihtiyacını karşılayan okul, 1933 yılında ise bugünkü adını alarak "Antalya Lisesi" olarak eğitim hayatını sürdürdü.

Kentin simgeleri arasında gösterilen okulun, öğrencileri tarafından yazılan bir marşı da bulunuyor.

Tarihi binasında "Eğitim Müzesi" adıyla oluşturulan alanda Atatürk'ün ıslak imzalı talimatından 1920-1930'lu yıllara ait evrakların, okul öğrenci ve öğretmenlerinin neredeyse bir asır önce kullandığı eşyaların sergilendiği Antalya Lisesi, kent hafızasının da korunmasına yardımcı oluyor.

"Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları" kapsamına alınarak LGS puanına göre öğrenci kabul eden okul, Osmanlı eğitim geleneğinden bugünün modern teknolojilerinin kullanıldığı eğitim sistemine uzanan tarihsel birikimini yaşatmayı sürdürüyor.

Yazar ve şair Ahmet Hamdi Tanpınar'ın mezun olduğu okul

Asrı aşan eğitim faaliyetleri kapsamında birçok akademisyen, hukukçu, sanatçı ve önemli tıp doktorunun mezun olduğu okul olarak bilinen Antalya Lisesinin en tanınan mezunları arasında Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar ve şair Ahmet Hamdi Tanpınar da yer alıyor.

Türk şiirinin önemli kalemlerinden Cahit Külebi'nin de öğretmen olarak görev yaptığı Antalya Lisesinden mezun olanlar arasında siyasetçiler Deniz Baykal ve Menderes Türel de bulunuyor.

Okul Müdürü Ali Yerli, AA muhabirine, okulun 170 yıllık tarihi binalarının Kültür ve Turizm Bakanlığınca 1. derece koruma alanı ilan edildiğini söyledi.

Okulda 58 öğretmen ve 720 öğrenciyle eğitim faaliyetlerinin sürdüğünü belirten Yerli, öğrencilerinin uluslararası ve ulusal yarışmalarda çok sayıda derecesinin bulunduğunu dile getirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün teşvikleriyle okulda eğitim müzesi oluşturulduğunu ifade eden Yerli, şöyle konuştu:

"Müzemizde geçmişe ait fotoğraflar ve materyallerin yanı sıra Atatürk'ün el yazması olarak Osmanlıca harflerle yazdığı Nutuk eseri yer alıyor. Ayrıca, öğretmenlerimizin ellerinde öğüttükleri kahve değirmenleri, ilk ispirtolu ocakları, eğitim materyalleri ve dijital olmayan ders vaktinde çalan saatlerin yanı sıra Atatürk'ün ıslak imzalı okula ait pansiyonun tamamlanmasına ilişkin talimat belgesi, ilk milli eğitim bakanlarından Hasan Ali Yücel'in okul teftişi sırasında tuttuğu imzalı rapor gibi çok sayıda tarihi belge yer alıyor. Okulumuzun başarısının yanında geleceğe ilerlerken geçmişten gelen köklerinden kopmadan, geleneklerine bağlı, değerlere saygılı bir nesil yetiştirmek için müzemizde birçok materyali bulunduruyoruz."

"Antalya'nın bir kültür ve tarih mirası olarak eğitim hayatını sürdürüyor"

Tarihten gelen geleneklerine bağlı, günün modern şartlarına uyumlu öğrenciler yetiştirmek için canla başla mücadele ettiklerini dile getiren Yerli, şunları kaydetti:

"Antalya'da o dönemin lise mezunu olanların büyük bir kısmı Antalya Lisesinden mezundur. Bu okul sadece eğitim vermiyor. Antalya Lisesi adeta Antalya'nın bir kültür ve tarih mirası olarak eğitim hayatını sürdürüyor. Mezunlar, Antalya Lisesi Mezunları Derneği ve mezunlar vakfı çatısı altında hayatlarının son anına kadar bir dayanışma altında yaşıyor. Antalya Lisesi, kentin simgesi. Antalya Lisesi, Antalya kent oluşumunun yapı taşlarından, hatta bir temel taşı niteliği taşıyor. Bizler de eğitimciler ve eğitim yöneticileri olarak Antalya Lisesinde çalışmanın çok büyük bir ayrıcalık olduğunu, insana ekstra bir değer kattığını ve bu değerin sorumluluğunu taşımaya hazır olduğumuz bilinciyle burada keyifli görev yapmaktayız."

Edebiyat öğretmeni Zeyyat Şahin de Ahmet Hamdi Tanpınar gibi Türk edebiyatının en önemli isimlerinden birisinin mezun olduğu okulda 20 yıldır gururla görev yaptığını dile getirdi.

Antalya Lisesinin kent hafızası için önemli bir yerinin olduğuna işaret eden Şahin, "Antalya'da birçok okul var ama Antalya Liseli olmak, Antalya Lisesinde görev yapmak ayrı bir duygu. Antalyalılar buraya hatta 'Antalya Lisesi' demezler. 'Lise' derler. 'Lise' deyince akla Antalya Lisesi gelir. Antalya Lisesi kentin geçmişi ve geleceği arasında bir köprü vazifesi de görür." dedi.

Kaynak: AA