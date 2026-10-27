Antalya Kemer'deki Üç Adalar'da balıkçılık yasaklandı, restorasyon hızlandı

Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında Kemer ilçesindeki Üç Adalar bölgesinde deniz ekosistemini koruma ve restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Antalya Valiliği ile Deniz Yaşamını Koruma Derneği işbirliğinde yürütülen Üç Adalar Projesi'nin tanıtımı için Kemer'in Tekirova Mahallesi'ndeki bir otelde program düzenlendi.

Vali Hulusi Şahin, programda yaptığı konuşmada, yıl başından bu yana Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi çerçevesinde yoğun çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi'nin bileşenlerinden biri olan zarar gören deniz altı yaşamını yeniden canlandırma süreciyle ilgili önemli adımlar attıklarını dile getiren Şahin, bu çalışmaların en önemli ayağının Kemer Üç Adalar mevkisi olduğunu belirtti.

İstanbul Tavşan Adası'nda Deniz Yaşamını Koruma Derneği tarafından son derece başarılı bir şekilde yürütülen yapay resif ve doğayı yeniden restore etme çalışmalarındaki tecrübeyi Antalya'ya taşımak istediklerini aktaran Şahin, bu süreçte Deniz Yaşamını Koruma Derneği ile bölgede bir çalışma başlattıklarını kaydetti.

Sürecin en önemli halkasının restorasyonun yapılacağı yerde balıkçılık baskısından ve insan etkisinden korunması olduğunu anlatan Şahin, "Bu konudaki talebimizi Tarım ve Orman Bakanlığına ilettik. Sayın Bakanımız bize büyük destek verdi ve eylül ayında bir tebliğ yayımlandı. Bu tebliğle şu anda bu bölge her türlü balıkçılık faaliyeti yasaklandı. Bu koruma kalkanının içerisinde Deniz Yaşamını Koruma Derneği ekipleri deniz çayırlarının yeniden oluşturulması ve deniz altı yaşamının tekrar canlandırılması için çalışmalar yapacaklar." dedi.

Vali Şahin, Antalya kıyılarında başka bölgelerde de benzer çalışmaların yapılacağını vurguladı. Kaş bölgesinde de bir yasaklama alanı bulunduğunu dile getiren Şahin, "Orada da çok ciddi mesafeler kat edildi. O yasaklama alanları sayesinde Kaş'ta çok önemli bir su altı dalış turizmi oluştu. Benzeri bir durumu Kemer'de de uygulamak istiyoruz. Yine Kaş-Demre bölgesinde Beymelek'te Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı su ürünleri araştırma enstitümüz var. Onlar da deniz çayırlarını hem karada hem de laboratuvar ortamında üretip daha sonra taşıma yöntemiyle yapacaklar." diye konuştu.

Tüm bu çalışmaların Antalya'ya önemli avantajlar kazandıracağını vurgulayan Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim 640 kilometrelik devasa bir sahilimiz var. Birkaç yüz metrelik ya da birkaç kilometrelik tamiratlarla o büyük tahribatı çözemeyiz. Daha fazla çalışma yapmamız lazım ve bu çalışmalar daha da yaygınlaşacak. Yaygınlaştıkça yöre halkı bunun avantajlarını görecek, yeni bir turizm, yeni bir balıkçılık türü gelişecek. Bununla beraber deniz altı yaşamını yeniden ihya edeceğiz."

"Koruma ve kullanma dengesini gözetiyoruz"

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz da Üç Adalar bölgesinin su ürünleri avcılığının hem amatör hem de ticari olarak düzenlenmesine dair değişiklikle balıkçılık açısından koruma bölgesi ilan edildiğini söyledi.

Bu çalışmaları önemsediklerini belirten Türkyılmaz, "3 yıllık bir projenin başlangıcı için birlikteyiz. Deniz Yaşamını Koruma Derneği ile birlikte bu proje çalışmasında yer alacağız. Burada öne çıkardığımız konu sadece koruma yaklaşımı değil, koruma ve kullanma dengesini gözeterek bu işleri gerçekleştirmektir. Dolayısıyla bu sadece mevzuatla düzenlenmiş olan bir çalışma değil, Bakanlıkla birlikte diğer kurumların da sorumluluklarını yerine getirmiş olduğu bir alan olacak." ifadelerini kullandı.

Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi Proje Koordinatörü Ebru Şahin, bölgenin koruma alanı ilan edilmesiyle çalışmaların hız kazandığını bildirdi.

Deniz Yaşamını Koruma Derneği ekiplerinin sahada araştırmalarına başladığını aktaran Şahin, "Bilimin ışığında koordinasyon içerisinde ve Antalya için çalışan tüm paydaşlarımızla beraber bu projeyi büyük bir zevkle yürütüyoruz. Uzun soluklu bir proje ancak sonuçlarının çok güzel olacağına inanıyoruz. Aynı Tavşan Adası'nda olduğu gibi Üç Adalar bölgesinde de denizel ekosistemin yeniden canlandırılacağını hep birlikte göreceğiz." dedi.

Deniz Yaşamını Koruma Derneği Başkanı Volkan Narcı da yapılan çalışmanın Antalya'nın, Kemer'in, turizmcilerin ve herkesin gelecek mirası olacağını ifade etti.

Program kapsamında uzman dalgıçlar eşliğinde dalış yapılarak su altı görüntüleri kaydedildi.

Programa, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal, Kemer ve Yöresi Tanıtım Vakfı Başkanı Volkan Yorulmaz, kurum ve kuruluş yetkilileri katıldı.

Kaynak: AA