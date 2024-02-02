Antalya Kadın Müzesi'nden Prof. Dr. Özlenen Özkan'a 'Jale İnan 2023 Yılın Kadını Ödülü'

ANTALYA Tanıtım Vakfı (ATAV) bünyesindeki Antalya Kadın Müzesi'nce düzenlenen ' Jale İnan 2023 Yılın Kadını Ödülü', Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'a verildi. Prof. Dr. Özkan, 'Ben de bu ödülü, inandığım yolda cesurca yürümeyi bana öğreten değerli annem Nalan Doğan'a adıyorum. Bir Cumhuriyet öğretmeni olarak üç profesör doktor yetiştiren annem, gördüğüm en güçlü, en ileri görüşlü kadınlardan biridir. İyi ki varsınız anneciğim dedi.

Antalya Tanıtım Vakfı bünyesinde yer alan, Antalya Kadın Müzesi'nin, Türkiye'nin ilk kadın arkeoloğu Prof. Dr. Jale İnan adına düzenlendiği Jale İnan Antalya Yılın Kadını Ödül Töreni'ne Vali Hulusi Şahin, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Yeliz Gül Ege, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Çevikol Tuncer, Jale İnan'ın oğlu Hüseyin İnan, kadın akademisyenler, kadın STK temsilcileri ve kadın girişimciler katıldı.

İLKLERE İMZA ATAN KADINLAR

ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, açılış konuşmasında Antalya Kadın Müzesi'nin projelerinden ve faaliyetlerinden bahsetti. Prof. Dr. Jale İnan'ın Antalya için büyük bir değer olduğunu söyleyen Ege, '1 Şubat Jale hocamızın doğum günü. Her doğum günü oğlu Hüseyin İnan burada oldu. Bugün de burada. Biz Jale hocamızı Antalya olarak büyük bir vefa göstergesi olarak anıyoruz. Yılın kadınını ödüllendirirken rol model olmuş veya ilklere imza atmış yaşayan kadınlara ödül veriyoruz. Jale İnan 2023 Yılın Kadını Ödülü'nü Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'a takdim edeceğiz dedi.

'ÖDÜLÜMÜ ANNEME ADIYORUM'

Jale İnan 2023 Yılın Kadını Ödülü'nü kazanan Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Kadın Müzesi tarafından bu prestijli ödüle layık görülmenin kendisi için büyük bir onur ve gurur kaynağı olduğunu söyledi. Bugüne kadar birçok ödül almanın verdiği mutluluğu yaşadığını anlatan Prof. Dr. Özlenen Özkan, kendi şehrinde alanında öncü kadınlara verilen bu ödülün kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti. Cumhuriyetin ilk kadın arkeoloğu olan Prof. Dr. Jale İnan gibi alanında öncü bir bilim insanının ismini taşıyan anlamlı ödül için çok teşekkür ettiğini söyleyen Prof. Dr. Özlenen Özkan, 'Kadınların dünyayı değiştirme gücüne sahip olduğuna yürekten inanıyorum. Bunun en güzel örneklerinden biri de hiç şüphesiz Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kıymetli annesi Zübeyde Hanım. Ben de bu ödülü, inandığım yolda cesurca yürümeyi bana öğreten değerli annem Nalan Doğan'a adıyorum. Bir Cumhuriyet öğretmeni olarak üç profesör doktor yetiştiren annem, gördüğüm en güçlü, en ileri görüşlü kadınlardan biridir. İyi ki varsınız anneciğim. Yerel yönetimlerde, mecliste, üniversitelerde, özel sektörde, sivil toplum kuruluşlarında her alanda daha fazla kadın lider, yönetici görmeliyiz. Çünkü güçlü toplumlar ancak güçlü kadınlarla mümkündür ve bu dönüşümü sağlayacak olanlar onlardır. Bugün aldığım bu anlamlı ödülle bir kadın olarak bu misyonum daha da güçlendi. Hem iki kız annesi olarak, hem kadın cerrah hem de bir rektör olarak ülkemizin tüm genç kadınlarına örnek olmanın sorumluğunu taşıyorum. Bizler geleceğin aydınlık Türkiye'si için çalışmaya devam edeceğiz diye konuştu.

'SİDE'Yİ SİDE YAPAN JALE İNAN'DIR'

Antalya Valisi Hulusi Şahin ise Türkiye'nin önemli bilim insanlarından olan Prof. Dr. Jale İnan'ın Antalya'ya olan katkılarını anlattı. Vali Şahin, 'Cumhuriyetin ilk yıllarında gençler zor şartlarda eğitim için yurt dışına gönderildi. Jale İnan da bu gençlerden biriydi. Mustafa Kemal Atatürk diyor ki, 'Sizleri bir kıvılcım olarak gönderiyorum, alev olarak döneceksiniz.' İşte o alev olarak dönenlerden biri de Jale İnan. Side'yi Side yapan Jale İnan'dır. Türkiye'nin ilk kadın arkeoloğu. Antalya Tanıtım Vakfı, Jale İnan'ın ismini her yıl muhteşem bir şekilde yaşatıyor. Onun ismini, yaşatmak her şeyden değerli dedi.

Vali Hulusi Şahin, Jale İnan 2023 Yılın Kadını Ödülü'nü Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'a takdim etti. Plaket takdiminin ardından ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, Prof. Dr. Özlenen Özkan ile söyleşi gerçekleştirdi.

Söyleşinin ardından Antalya Kadın Müzesi'ne katkılarından dolayı Akra Hotel yetkililerine çiçek takdim edildi. Tören toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.