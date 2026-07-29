Dervişoğlu: Milletvekillerinin gördüğü bir kanun teklifi yok

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Bu saat itibarıyla milletvekillerinin gördüğü bir kanun teklifi yok. Türk milletine neyin teklif edileceğini bilen yok. Ama terör örgütünün yöneticileri çıkıyor, İmralı'nın taslaktan haberdar olduğunu, taslağı değerlendirdiğini, örgüte görüş ilettiğini anlatıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görmediği metne, İmralı canisi bakıyor" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu, "At iziyle it izinin birbirine karıştığı bir toz bulutu arasında, bizi zorbalıklarına mahkum kılmak istiyor, bir çılgınlık haline rıza göstermemizi bekliyorlar. Önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önüne, adına 'çerçeve yasa' dedikleri bir düzenleme getirmeye hazırlanıyorlar. Geçen hafta bizi ziyaret eden Meclis Başkanına, 'Üzerinde konuşulabilecek, hazırlanmış bir kanun teklifi taslağı var mı' diye sordum. Henüz netleşmiş bir şey olmadığını, çalışıldığını söyledi. Bu saat itibarıyla milletvekillerinin gördüğü bir kanun teklifi yok. Türk milletine neyin teklif edileceğini bilen yok. Ama terör örgütünün yöneticileri çıkıyor, İmralı'nın taslaktan haberdar olduğunu, taslağı değerlendirdiğini, örgüte görüş ilettiğini anlatıyor. İktidar ise susuyor. Yani bizden saklanan, siyasi partilerin genel başkanlarından esirgenen, Türk milletinin vekillerinin bilmediği kanun teklifi taslağını teröristbaşı biliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görmediği metne, İmralı canisi bakıyor. Soruyorum; bu kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi mi yapacaktır, yoksa Meclis, İmralı ile Kandil arasında kurulmuş siyasi takvimi kanunlaştırmak için mi kullanılacaktır? Meclis'ten saklanan bir kanun teklifinin, İmralı'daki bir terör hükümlüsünün olur ve onayına sunulması hangi devlet aklının ürünüdür? Devlet bu kadar aklını yitirmiş olamaz" ifadelerini kullandı.

'KARDEŞLİĞİN SİGORTASI CUMHRİYET DEĞERLERİDİR'

Dünyadaki değişimi gördüklerini söyleyen Dervişoğlu, "Dünya değişiyor, uluslararası düzen sarsılıyor, devletler sınırlarını güçlendiriyor, savunma kapasitelerini artırıyor. Milletler varlık gerekçelerini diriltmeye ve ona sarılmaya çalışıyorlar. Peki siz ne yapıyorsunuz? PKK'yı Türkiye'ye entegre etmeye çalışıyorsunuz. Bu kadar yalanla yürüyen bir süreçten hayır gelir mi? Bir süreç bu kadar yalanla, kapalı kapılar ardından, katillerle müzakere edilerek yürütülüyorsa, Türk milletine bir hayır getirir mi? Buna da 'demokratik entegrasyon' diyorlar. Hangi entegrasyon? Kim nereye entegre olacaktır? Sizin 'entegrasyon' dediğiniz, dağdaki ve yurt dışındaki örgüt kadrolarının Türkiye'ye getirilip siyaset yapması mıdır? Avrupa'daki finans, propaganda ve uyuşturucu ağlarını yöneten kişilere mafya babalığı mı vereceksiniz, yoksa il başkanlığı mı bahşedeceksiniz? Cumhuriyet'ten başka entegrasyon yoktur. O entegrasyon da sizlere, ihanetlerinize, tüm darbelerinize rağmen hayattadır, ayaktadır ve 103 yaşındadır. Kardeşliğin sigortası, Cumhuriyet ve onun değerleridir. Cumhuriyet'e '100 yıllık parantez' diyenlerle '100 yıllık zulüm' diyenler bunu anlayamazlar. Cumhuriyet diz çökmeyecek, 'demokrasi' diye özerklik zehrini, 'iç cephe' diye hanedan zehrini, 'kardeşlik' diye feodallık zehrini bize yutturamayacaksınız. Cumhuriyet'e diz çöktüremeyeceksiniz. Tarih de milletimiz de şahit olsun ki, diz çöken siz olacaksınız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı