Antalyalı üreticiler sıcak havada muz ve ejder meyvesi hasadı için yoğun mesai yapıyor

FATİH HEPOKUR / MUSTAFA KARABIYIK - Türkiye'nin önemli tropikal meyve üretim merkezlerinden Antalya'da üreticiler, sıcak havaya rağmen muz ve pitaya (ejder meyvesi) seralarında yoğun çalışma yürütüyor.

Kentteki seralarda üreticiler, hasadın verimli geçmesi için sulama, budama, gübreleme, filiz temizliği ve bitki koruma çalışmalarını sürdürüyor.

Sabahın erken saatlerinden itibaren seralara giren üreticiler, damla sulama sistemlerini kontrol ediyor, muz seralarında salkımların gelişimini takip ediyor, pitaya bitkilerinde ise yeni sürgünleri temizleyerek meyve oluşumunu destekliyor.

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, AA muhabirine, seracılığın büyük emek istediğini, üreticilerin yılın her döneminde büyük fedakarlıkla çalıştığını söyledi.

Üreticilerin ürünlerini sürekli kontrol etmek zorunda olduğunu belirten Metin, "Üreticiler cefakar insanlardır. Yaz-kış demeden çalışırlar. Kışın soğukta, yazın ise 40-42 derece sıcaklıkta üretim yapmak zorundayız. Üreticimiz öğle sıcağında serasında çalışıyor. Bu sıcağa rağmen serasını kontrol etmek, ürününün bakımını yapmak zorunda." dedi.

Manavgat'ta tarımın turizm kadar stratejik bir öneme sahip olduğunu dile getiren Metin, toprağın çok değerli olduğunu ve üreticinin kazandığı sürece sıcak ya da soğuk demeden üretmeye devam edeceğini ifade etti.

"Bakımı bebek gibi, her gün seraya girmek gerekiyor"

Emekli öğretmen ve ejder meyvesi üreticisi Erdoğan Akyer de Manavgat'ın Dikmen Mahallesi'nde 5 yıldır 1 dönümlük serada 1000'in üzerinde ejder meyvesi bitkisi yetiştirdiğini anlattı.

Akyer, ejder meyvesi üretiminin yoğun işçilik gerektirdiğine işaret ederek, "Serada gölgeleme tülü, gölge tozu ve serinletme sistemi bulunmasına rağmen sıcaklık 35-36 dereceye ulaşıyor, zaman zaman ise 40 dereceyi görüyor. Yaz sıcağında bu serada ejder meyvesi yetiştiriyoruz. Bakımı bebek gibi, çocuk gibi. Her gün ilgilenmek gerekiyor. Her gün elimize makası alıp seraya girmek zorundayız. Bu sıcakta çalışmak kolay değil. Buradan çıktıktan sonra mutlaka duş almak gerekiyor." diye konuştu.

Hasada haziran ayı başında başladıklarını kaydeden Akyer, Antalya'da sezonun ilk ejder meyvesini yetiştiren üreticilerden biri olduğunu ifade etti.

Hasadın aralık ayına kadar sürdüğünü aktaran Akyer, "Yeni çiçek geldikçe yeni meyve oluşuyor. Serada nem ve sıcaklığı sürekli kontrol ediyoruz. Havalandırmaları açınca sıcaklık yaklaşık 5 derece düşüyor. Eğer bunu yapmazsak meyveler sararıp dökülmeye başlar. Bu işi yapabilmek için bitkiyi tanımanız ve bakımını doğru zamanda yapmanız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sıcaklık serada çalışma düzenini değiştiriyor

Manavgat'ın Gündoğdu Mahallesi'nde serasında muz yetiştiren Recep Çelik ise yaklaşık 6 yıldır muz üretimiyle uğraştığını, yaz aylarında sera içerisindeki yüksek sıcaklık ve nem nedeniyle çalışmanın zorlaştığını söyledi.

Çelik, çalışma saatlerini hava koşullarına göre düzenlediklerini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yazın sıcak günlerinde sera içinde çalışmak çok zor. Dışarıyla içerinin sıcaklık farkı çok fazla. Nemin de artmasıyla terleme ve çalışma zorluğu ortaya çıkıyor. Sabahın erken saatlerinde başlıyoruz, ara dinlenmeyi biraz uzun tutuyoruz. Öğleden sonra ikindi üzeri hava serinlediği zamanlarda tekrar giriş yapıyoruz ve çalışmaya devam ediyoruz. Çok terliyoruz, çok sıvı kaybediyoruz. Soğuk ve ılık içecekler tüketerek kaybettiğimiz su oranını geri toparlamaya çalışıyoruz."

Serada çalışan Ertuğrul Şarlatan da yaz aylarında yüksek sıcaklığa rağmen sera içerisinde meyvelerin bakımı için çalışma zorunda olduklarını dile getirdi.

Sıcaklığın özellikle temmuz ve ağustos aylarında çalışma gücünü düşürdüğünü belirten Şarlatan, "Serinken girip çalışıp, sıcakken molamızı yapıyoruz. Sıcaktan dolayı ister istemez güç kaybı oluyor. Seranın içine girdiğimizde kısa sürede tamamen ter içinde kalıyoruz. Gün içinde birkaç kez üstümüzü değiştirip, duş alıyoruz. Serin yerlerde oturup molamızı yapıyoruz." dedi.

Kaynak: AA