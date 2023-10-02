Antalya'da Ticari Taksi Sürücüsüne Silahlı Saldırı

Taksicinin yaşadığı dehşet anları kamerada

Yaşanan boğuşmada ateş alan tabancadan çıkan kurşun, az farkla tavanı deldi

Belinden çıkardığı tabancanın namlusuna mermiyi sürüp, taksicinin başına dayadı

Tartışma devam ederken, tabancanın kabzası ile taksicinin kafasına vurdu

Antalya'da 13 yıldır taksici olarak görev yaptığını belirten Ahmet Er :

"İki çocuk babası olduğumu söyleyerek, beni neden öldüreceksin dedim"

"Üstüne atlamam ile tabancadan çıkan kurşun, alnımın yanından giderek tavanı deldi"

"Ben mermi ilk namluya verildiğinde aklıma 2 kız çocuğum geldi"

ANTALYA - Antalya'da ticari taksi sürücüsüyle tartışan yolcu, taksiciye adeta hayatının dehşet dolu dakikalarını yaşattı. Belinden çıkardığı tabancanın namlusuna mermiyi süren yolcu, taksicinin kafasına silahı dayayıp kabzası ile vurdu. Ardından ise taksici silahı almak için üzerine atladığı sırada boğuşma sırasında tabancadan çıkan kurşun, az farkla tavanı deldi. Yaşanan korku dolu anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün gece saatlerinde Muratpaşa İlçesi Çallı Kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Güllük Caddesinden yolcu H.E'yi alan Ahmet Er, şahsa nereye gitmek istediğini sordu. Bir süre mahalle aralarında şahsı götüren Er, kavşağa geldiğinde nerede ineceğini sordu. Şahıs ise devam etmesini istedi. Şahsın işaret ettiği yönde sürmeye devam eden Er, şahsa bir sorunun olup olmadığını sordu. Bunun üzerine şahıs belinden silahını çıkararak mermiyi namluya verdi. İkili arasında tartışma yaşandı. Ahmet Er, iki çocuk sahibi olduğunu söyleyerek şahsa kendisinden ne istediğini sordu. Şahıs ise bağırarak Er'in kafasına silahın kabzası ile vurdu. Ahmet Er, aracıyla manevra yaparak şahsın elinde bulunan silahı almak için üzerine atladı. Yaşanan boğuşma sırasında tabaca ateş alarak, çıkan kurşun aracın tavanını deldi. Bir süre sonra şahıs araçtan inerek kaçtı. Ahmet Er, durumu arkadaşlarına ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Yunus Polisleri şahsı bir sokak ileride yakaladı. Yakalanan şahsın ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Dehşet verici anlar ise araç içerisinde bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Ben de iki çocuk babası olduğumu söyleyerek, beni neden öldüreceksin dedim"

Antalya'da 13 yıldır taksici olarak görev yaptığını belirten Ahmet Er, "Dün akşam gece yarısı bir arkadaş arabamıza bindi, ilk önce sağa sola devam et dedi. Beni önce Eğitim Araştırma Hastanesinin oraya sonra da Çallı Kavşağına kadar gittik. Ben nereye gideceğimizi sordum. Ben bir yandan da şahsın ne yaptığına bakıyordum. Sürekli telefona bakarak, mesaj yazıyordu. Bir süre sonra bana 'Sür lan diyorum sana' diyerek konuştu. Çallı Kavşağına geldiğimizde ise 'Senin derdin para mı?' diyerek bana 95 TL para verdi. Ben 95 TL aldım, burada mı inmek istiyorsun dedim. Parayı verdikten sonra olay beni kaçırmaya, gasp etmeye girer. 'Bana kendimi öldürtmek istiyorsun' dedi. Ben de iki çocuk babası olduğumu söyleyerek, beni neden öldüreceksin dedim. Bunu der demez silahını belinden çıkardı, mermiyi namluya sürdü ve bana doğrulttu" dedi.

"Üstüne atlamam ile tabancadan çıkan kurşun, alnımın yanından giderek tavanı deldi"

Şahsa silahını beline koyarak istediği yere kadar götürme teklifinde bulunduğunu belirten Er, "Bana hakaret ederek, küfürler etti. Kafama tabancanın kabzası ile defalarca vurdu. Ben de 400 metre gittikten sonra ben şahıstan kurtarılamayacağımı düşünerek, sağa manevra yaparak şahsın üstüne atladım. Üstüne atlamam ile tabancadan çıkan kurşun, alnımın yanından giderek tavanı deldi. Ben silahı elinden almaya çalışırken beni ısırmaya çalıştı, darp etti. Bıraksam bana sıkmaya devam edecekti. Onun da gücü kalmayınca silahı bıraktı. Sonra arabadan inerek kaçtı, arkadaşlarıma haber verdim. Yunus polisleri olay yerine gelerek dakikalar içerisinde bir arka sokakta yakalandı" açıklamasına yer verdi.

"Ben mermi ilk namluya verildiğinde aklıma 2 kız çocuğum geldi"

Taksici olarak kendilerini güvende hissetmediklerini belirten Er, "Korsan faaliyetler bizi öcü gibi gösteriyor. Biz kimseden fazla para almayız, biz arabalarımıza kamera var, her şey kayıt altındadır. İnsanları bize karşı dolduruyorlar, bizim arabalarımıza her türlü insan biniyor. Biz ölelim mi? Taksicilik buysa ben yapmam. Ben mermi ilk namluya verildiğinde aklıma 2 kız çocuğum geldi. Ben vurulmamak için en doğru anı bekledim. Ben burada şanslıydım, sonuna kadar davacı olacağım" ifadelerini kullandı.