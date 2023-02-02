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Antalya'da aynı otomobilde 3 kişinin kafalarından vurulmuş halde cansız bedeni bulundu

Güncel Haberler

Antalya'da aynı otomobilde 3 kişinin kafalarından vurulmuş halde cansız bedeni bulundu

Antalya'da 3 kişi, kafalarından silahla vurulmuş halde bir otomobilin içinde ölü bulundu. Olayda yaralanan bir kişi de hastaneye kaldırıldı.

Aksu ilçesi Karaöz Ortaköy Mahallesi'nde silah sesleri geldiğini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

KAFALARINDAN VURULMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDULAR

Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, bir otomobilde kafalarından silahla vurulduğu tespit edilen 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

1 YARALI

Olayda yaralanan bir kişinin de hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yapıyor.

Kaynak: AA / Güncel

112 Acil Çağrı Jandarma Antalya 3. Sayfa Güncel Haberler

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