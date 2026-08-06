Antalya'da orman yangınları yarıya düştü

Antalya Valisi Hulusi Şahin, kentte bu yıl uygulanan erken uyarı, alarm ve farkındalık çalışmaları sayesinde orman yangını sayısının geçen yıla göre yarıya düştüğünü bildirdi.

Vali Şahin, Sahil Güvenlik Grup Komutanlığında düzenlenen İl Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı'nda, orman yangınlarıyla mücadelede yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Kentte erken uyarı, alarm ve farkındalık çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirten Şahin, bu yıl hayata geçirilen uygulamaların olumlu sonuç verdiğini söyledi.

Yangın sayısındaki düşüşe dikkati çeken Şahin, "Bunun meyvelerini topluyoruz. Rakamlar geçen senenin yarısı civarında." dedi.

Rüzgarın etkili olduğu dönemlerde küçük bir kıvılcımın dahi büyük yangınlara yol açabileceğini ifade eden Şahin, son dönemde meydana gelen bazı yangınların ise herhangi bir dış müdahale olmaksızın başladığını belirtti.

28 Temmuz-1 Ağustos döneminde yaşanan yangınların bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Şahin, "Yoğun çaba içerisinde bu yangınları hızla kontrol altına aldık ve zararı minimize ettik." diye konuştu.

Yangınlarla mücadelede temel hedefin yangın çıkmasını önlemek olduğunu vurgulayan Şahin, önleyici tedbirlerin aralıksız sürdürüldüğünü kaydetti.

Yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgarın yangın riskini artırdığına işaret eden Şahin, son dönemde çıkan yangınların önemli bölümünün insan kaynaklı olmadığını söyledi.

Şahin, "Aşırı sıcak, aşırı rüzgar, elektrik tellerinin şase yapması ya da bazı alanlarda kendiliğinden tutuşmalar gibi nedenlerle yangınlar çıktı. Elimizde, herhangi bir insan ya da elektrik hattı olmadan kendiliğinden başlayan yangınlara ilişkin görüntüler de var." ifadelerini kullandı.

Yangınlara karşı alınan tedbirler kapsamında jandarma ekiplerinin orman devriyelerini artırdığını, mahallelerde hoparlörlerle vatandaşların uyarıldığını, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin sahada bilgilendirme çalışmaları yürüttüğünü anlatan Şahin, muhtarlar ve kaymakamlarla oluşturulan iletişim grupları üzerinden sürecin anlık takip edildiğini aktardı.

Mikroplastik çalıştayı düzenlenecek

Toplantıda mikroplastik kirliliğine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Şahin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının denetimlerinin sürdüğünü bildirdi.

Antalya kıyılarındaki kirliliğin önemli bölümünün farklı illerden taşınan atıklardan kaynaklandığının tespit edildiğini belirten Şahin, mikroplastik kirliliğinin turizm açısından da önem taşıdığını ifade etti.

Şahin, ağustos sonu veya eylül başında ilgili bakanlıkların katılımıyla kapsamlı bir mikroplastik çalıştayı düzenlenmesinin planlandığını, çalıştayın Antalya veya İstanbul'da yapılmasının değerlendirildiğini ve toplantıda yeni tedbirlerin ele alınacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA