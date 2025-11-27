İsrailli kuzenlerin kanlı hesaplaşması kamerada! Kurşun yağdırdı

Antalya'da tartıştığı kuzeni Doğan Duman'ı tabanca ile vurup öldüren Imad Almograbi'nin saldırıyı gerçekleştirdiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

ARALARINDAKİ HUSUMETİ KONUŞMAK İÇİN ÇAĞIRIP KURŞUN YAĞDIRDI

Olay, 25 Kasım'da saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2383 Sokak'taki apart otelin kafesinde meydana geldi. 44 yaşındaki İsrail vatandaşı Imad Almograbi ile yine İsrail vatandaşı 52 yaşındaki kuzeni Doğan Duman, aralarındaki husumetle ilgili konuşmak için kafede bir araya geldi.

Bir süre sonra Almograbi ve Duman arasında tartışma çıktı. Arbede sırasında müşteriler panikle uzaklaşmaya başlarken, Imad Almograbi yanında getirdiği tabancayla kuzenine ateş etti. Şarjöründeki mermilerin bitmesi ile otomobiline koşan Almograbi, ikinci şarjörünü alarak kafenin önünde Doğan Duman'a yeniden ateş açtı. Çok sayıda merminin isabet ettiği Duman, yaşamını yitirdi.

10 KİLOMETRE UZAKTA YAKALANDI

Olayın ardından otomobille kaçan Imad Almograbi ve yanındaki ismi öğrenilemeyen kişi, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından 10 kilometre uzaklıkta yakalandı. Gözaltına alınan Almograbi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Diğer yandan olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; kafeden çıkan Doğan Duman'ın kuzeni Imad Almograbi'nin omuz atmasıyla yere düştüğü, Almograbi'nin daha sonra tabancayla Duman'a şarjör bitene kadar ateş ettiği görüldü.