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Antalya'da Kum Altında Kalan Çocuklardan Biri Hayatını Kaybetti

Antalya'da Kum Altında Kalan Çocuklardan Biri Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde, sahilde kum oynamakta olan 8 yaşındaki Ezgi Yavuz, kum tepesinin kayması sonucu altında kaldı ve kurtarılamadı. Akrabası Ahmet Serdar Ünver ise tedavi altında. Cenaze işlemleri sırasında acılı baba gözyaşlarını tutamadı.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde Ezgi Yavuz (8) ile akrabası Ahmet Serdar Ünver (8) sahilde oynarken tepecikten kayan kumun altında kaldı. Aileler tarafından çıkarılıp hastaneye kaldırılan çocuklardan Ezgi, kurtarılamadı.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Kumluca ilçesi Kum Mahallesi Deniz Obaları 5'inci Sokak karşısındaki sahilde meydana geldi. Öğretmen Emrah Yavuz, hemşire eşi Gülsüm Yavuz ve kızları Ezgi ile birlikte hafta sonunu geçirmek için kent merkezinden Kumluca'da oturan babasının yanına gitti. Ezgi Yavuz, sabah saatlerinde akrabasının oğlu Ahmet Serdar Ünver ile sahilde kumda oynamaya başladı. Ancak bu sırada kum tepeceğinde kayma oldu. İki çocuk, kumun altında kaldı. Durumu fark eden Yavuz çifti, çocukların yardımına koştu. Çift, bölgedeki diğer ailelerle birlikte çocukları çıkardı. Çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Ezgi Yavuz ve Ahmet Serdar Ünver, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuklardan Ezgi Yavuz, dün gece hayatını kaybetti. Ahmet Serdar Ünver'in tedavisi ise devam ediyor.

'GÜLE GÜLE KIZIM' DİYEREK EL SALLADI

Ezgi Yavuz'un cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından babası Emrah Yavuz ve yakınlarına teslim edildi. Ezgi Yavuz'un cenazesi toprağa verilmek üzere Uncalı Mezarlığı'na götürüldü. Cenazenin teslimi sırasında Emrah Yavuz'un ayakta durmakta zorluk çektiği görüldü. Bir yakınının yardımıyla yürüyebilen Emrah Yavuz, cenaze aracının arkasından ağlayarak "Güle güle kızım" diyerek el salladı.

Haber-Kamera: Adem AKALAN- Ramazan SARIKAYALI/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ahmet Serdar Ezgi Yavuz Kumluca Antalya Çocuk Baba

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