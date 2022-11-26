ANTALYA'DA KAYIP 21 YAŞINDAKİ SEDA NUR ARANIYOR

ANTALYA'da, direksiyon dersine gitmek için evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Seda Nur Uludağ (21) için arama çalışması başlatıldı.

ANTALYA'da, direksiyon dersine gitmek için evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Seda Nur Uludağ (21) için arama çalışması başlatıldı. Uludağ'a ait olabileceği değerlendirilen şemsiyeyi sahilde bulan ekipler, aramalarını bu bölgede yoğunlaştırdı.

Gazipaşa ilçesi Ekmel Mahallesi'nde oturan halasının yanında kalan ve ehliyet kursuna giden Seda Nur Uludağ, 24 Kasım sabahı direksiyon dersine gitmek için ayrıldı. Saat 10.00 sıralarında dersten çıkan Uludağ, pastanede kız arkadaşıyla buluştu. Akşam halasının yanına gitmeyen Uludağ'dan haber alamayan yakınları, gidebileceği yerleri araştırdı. Güney Mahallesi'nde oturan ailesi, Uludağ'ı bulamayınca durumu polise bildirdi. Ailesinden Uludağ'ın bilgilerini alan ekipler, arama çalışması başlattı. Dünden beri Seda Nur Uludağ'ı arayan ekipler, Koru Mahallesi sahil kısmında kendisine ait olabileceği değerlendirilen şemsiyeyi buldu. Uludağ'ın ailesi de Koru sahilinde yoğunlaştırılan arama çalışmalarında yer aldı.

NASIL OLDUĞUNU SORAN ARKADAŞINA 'AKŞAM DUYARSIN' DEMİŞ

Öte yandan Seda Nur Uludağ'ın, dün pastanede buluştuğu kız arkadaşının yanında cep telefonu görüşmesi yaptığı, sonrasında moralinin bozulduğu, ağladığı ve arkadaşının yanından ayrıldığı iddia edildi. Bir süre sonra arkadaşının, arayıp durumunu sorduğu ve Seda Nur Uludağ'ın da Akşam duyarsın dediği öne sürüldü.