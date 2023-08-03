Antalya'da Belediye Başkanı ile İYİ Parti Grup Sözcüsü Arasında Arbede Çıktı

ANTALYA'nın Aksu ilçesinde Belediye Başkanı AK Parti'li Halil Şahin ile İYİ Parti Grup Sözcüsü Ramazan Özen arasında başlayan tartışma sonrası arbede çıktı. İYİ Partili meclis üyelerinin zabıta tarafından dışarı çıkarılmasıyla süren gerginlik, Şahin'in makam odasına taşındı. İki partinin meclis üyeleri arasında yumruklu kavga yaşandı.

Aksu Belediye Meclis toplantısında 6'ncı gündem maddesi görüşüldüğü sırada İYİ Parti Grup Sözcüsü Ramazan Özen ile Belediye Başkanı Halil Şahin arasında tartışma çıktı. Tartışmaya, İYİ Parti Meclis Üyesi Nevzat Akcan da katıldı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şahin zabıtaları toplantı salonuna çağırarak, "Alın bunları" deyince gerginlik yaşandı. İYİ Partili meclis üyelerinin, "Burası sizin babanızın çiftliği mi?" sözleri üzerine belediye başkanı zabıtalara ısrarla, "Alın bunları" diyerek salondan dışarı çıkardı.

Ak Parti İl Başkanı Ali Çetin ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aksu Belediye Başkanımıza, meclis üyelerimize ve makamda bulunan hemşehrilerimize alenen yapılan vandalca saldırıyı şiddetle kınıyorum. Siyasette umduğu sonuçlara ulaşamayan bu muhalif zihniyetin çözümü şiddette araması, düştükleri durumu gözler önüne sermektedir. Teşkilat olarak, belediye başkanımızın, arkadaşlarımızın yanında olduğumuzu ve konunun takipçisi olduğumuzu belirtirim" ifadelerini kullandı.