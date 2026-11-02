Antalya - COP31'de okullarda uzaktan eğitim, kadın kamu personeline idari izin

ANTALYA Valisi Hulusi Şahin, COP31 kapsamında 11-12 Kasım tarihlerinde kentin 7 ilçesinde uzaktan eğitime geçilmesi yönünde hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Şahin, ilköğretim çağındaki çocuğu olan kadın kamu personelinin de idari izinli sayılacağını açıkladı.

Antalya'nın ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 öncesinde, zirvenin gerçekleştirileceği COP31 alanında basın toplantısı düzenlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp ve Vali Hulusi Şahin'in katıldığı toplantının ardından basın mensuplarına alan gezisi yaptırıldı. Yaklaşık 1 milyon 100 bin metrekarelik alanda yürütülen hazırlıklar, mavi ve yeşil bölgelerdeki çalışmalar ile zirve sonrası kullanım planları tanıtıldı.

90 DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANI KATILACAK

Bakan Yardımcısı Burak Demiral, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da COP31'e ev sahipliği yapacaklarını söyledi. Zirvenin Birleşmiş Milletler çatısı altında düzenlenen en üst düzey iklim organizasyonu olduğunu belirten Demiral, devlet ve hükümet başkanları, bilim insanları, iş dünyası, gençler ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya geleceğini kaydetti. Demiral, ev sahipliğinin üstlenildiği günden bu yana tüm kurumlarla birlikte hazırlıkların titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.

MAVİ VE YEŞİL BÖLGE OLARAK İKİYE AYRILDI

COP31 alanının yaklaşık 1 milyon 100 bin metrekare büyüklüğünde olduğunu belirten Demiral, alanın iki ayrı bölümden oluştuğunu söyledi. Yaklaşık 527 bin metrekarelik mavi bölgede Birleşmiş Milletler'in resmi müzakerelerinin gerçekleştirileceğini kaydeden Demiral, 11-12 Kasım tarihlerinde Dünya Liderler Zirvesi'ne de bu alanın ev sahipliği yapacağını belirtti. Demiral, şu ana kadar 90 devlet ve hükümet başkanının katılım bildirdiğini açıkladı.

Yaklaşık 582 bin metrekarelik yeşil bölgenin Türkiye'nin dünyaya açılan yüzü olacağını dile getiren Demiral, kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, girişimciler, gençler ve sivil toplum kuruluşlarının burada buluşacağını söyledi. Yeşil bölgede 7 tematik alanın yer alacağını belirten Demiral, bilim ve teknolojiden yeşil dönüşüm ve finansmana, enerjiden sıfır atığa, gençlikten kültür ve medeniyete kadar birçok başlığın ele alınacağını kaydetti.

SIFIR ATIK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VURGUSU

Zirvenin merkezinde sıfır atık uygulamalarının da yer alacağını belirten Demiral, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlayan sıfır atık hareketinin COP31 kapsamında çeşitli uygulamalarla dünyaya tanıtılacağını ifade etti. Sıfır atık atölyeleri, sıfır atık mutfağı ve sıfır atık köylerinin oluşturulduğunu söyleyen Demiral, sürdürülebilirlik anlayışının ulaşım, atık yönetimi, enerji kullanımı ve günlük hizmetler dahil organizasyonun her aşamasında uygulanacağını kaydetti. Demiral, zirve öncesinde sıfır atık ve ISO sürdürülebilirlik belgelerinin de alındığını belirtti.

KÜLTÜR VE MEDENİYET DE TANITILACAK

COP31 kapsamında kültür ve medeniyetin de önemli yer tutacağını belirten Demiral, COP'larda ilk defa uygulanacak COPART programının Türkiye'de misafirlerle buluşacağını söyledi. Program kapsamında yaklaşık 70 yabancı ve 120 yerli sanatçının eserlerinin sergileneceğini kaydeden Demiral, tematik konserler ve panellerin de düzenleneceğini ifade etti. Anadolu Hazineleri Bahçesi'nde Türkiye'nin kültürel birikiminin sergileneceğini belirten Demiral, 7 bölgenin mutfaklarının yanı sıra Antalya mutfağının da ziyaretçilerle buluşacağını söyledi.

1,5 MİLYON ZİYARETÇİ BEKLENİYOR

Antalya'nın 196 ülkenin katılımıyla tüm zamanların en büyük çevre ve iklim zirvesine ev sahipliği yapacağını belirten Demiral, organizasyon kapsamında 1,5 milyon ziyaretçinin ağırlanmasının öngörüldüğünü kaydetti. Türkiye'nin tarih boyunca medeniyetleri ve kıtaları buluşturan bir köprü görevi gördüğünü ifade eden Demiral, COP31 ile farklı ülkelerin iklim konusunda ortak gelecek etrafında bir araya geleceğini söyledi. Demiral, organizasyonda emeği geçen bakanlıklara, kamu kurumlarına, valiliğe, belediyelere ve özel sektör çalışanlarına teşekkür etti.

EXPO ALANI ANTALYA'YA KALACAK

Antalya Valisi Hulusi Şahin, konuşmasında, önümüzdeki hafta dünyanın en büyük uluslararası organizasyonlarından biri olan Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nin kapılarını açacaklarını söyledi. Alanın son hazırlıklarının yapıldığını belirten Şahin, 22 Ekim'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin ziyaretleri sırasında basın mensuplarının talebi doğrultusunda tanıtım gezisi planlandığını kaydetti.

Mavi bölgedeki çalışmaların tamamlandığını, ülkelerin kendi stantlarını hazırladığını belirten Şahin, yeşil bölgede ise son dokunuşların yapıldığını söyledi. Alanın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yoğun çalışmalarıyla kısa sürede hazırlandığını ifade eden Şahin, COP31 sonrasında EXPO alanının Antalya'ya bir hediye olarak kalacağını dile getirdi.

FESTİVAL VE KONGRE MERKEZİ OLACAK

Şahin, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Antalya Kültür Yolu Festivali'nin açılışında alanın geleceğine ilişkin müjdeyi verdiğini hatırlattı. EXPO alanının Türkiye'nin en büyük, dünyanın da sayılı festival, fuar, etkinlik ve kongre merkezlerinden biri olarak Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı bünyesinde kullanılacağını belirten Şahin, bunun Antalya için özellikle kış ve bahar turizmi açısından önemli bir kazanım olacağını söyledi.

GÜVENLİK VE TRAFİK TEDBİRLERİ TAMAMLANDI

Zirve sürecinde güvenlik ve trafik tedbirlerinin gözden geçirildiğini belirten Şahin, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatları doğrultusunda hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Özellikle 11-12 Kasım tarihlerindeki Dünya Liderler Zirvesi sırasında uygulanacak trafik düzenlemelerinin Antalya Valiliği'nin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşıldığını kaydeden Şahin, vatandaşların duyurulara dikkat etmelerini istedi.

7 İLÇEDE UZAKTAN EĞİTİM HAZIRLIĞI

Zirvenin gerçekleştirileceği 11-12 Kasım tarihlerinde Antalya'nın 5 merkez ilçesi ile Serik ve Manavgat'ta uzaktan eğitime geçilmesi yönünde hazırlıkların tamamlandığını belirten Şahin, Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşmelerin sürdüğünü ifade etti. Aynı süreçte bölgede görev yapan ve çocukları ilk ve ortaöğretimde eğitim gören kadın personele idari izin verilmesi konusunda da çalışmaların devam ettiğini kaydeden Şahin, konuyla ilgili birkaç gün içinde açıklama yapılacağını söyledi.

SAĞLIK VE AFAD HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Sağlık, AFAD, Sahil Güvenlik, trafik ve diğer alanlardaki hazırlıkların tamamlandığını belirten Şahin, COP31'in başarılı bir organizasyon olacağına inandığını söyledi. Zirvenin Antalya'nın turizmine ve tanıtımına önemli katkı sağlayacağını ifade eden Şahin, organizasyonun kente kazandırılmasında emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Bakan Murat Kurum ve tüm kurumlara teşekkür etti.

Basın toplantısının ardından Bakan Yardımcısı Burak Demiralp ve Vali Hulusi Şahin, basın mensuplarıyla birlikte COP31 alanında incelemelerde bulundu. Mavi ve yeşil bölgelerdeki hazırlıklar hakkında bilgi verilen gezide, zirve kapsamında oluşturulan alanlar tanıtıldı.

'Anadolu' ismi verilen ve liderlerin toplantılarının gerçekleşeceği Genel Kurul 1 salonunda, bakanlığın COP31 için hazırladığı 'Let's COP' ile Tarkan'ın COP31 için hazırladığı 'Wake Up' isimli şarkının kliplerinin gösterimi de yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı