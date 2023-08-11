Antalya Büyükşehir Belediyesi Deprem Master Planı için Türkiye Deprem Vakfı ile İş Birliği Yapacak

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi, Antalya Deprem Master Planı için Türkiye Deprem Vakfı ile iş birliği yapılması kararı aldı. İlçe belediyelerinin yapı stoku envanteri hazırlama görevi de belirlendi. Ayrıca, ASAT Genel Kurulu'nda Fransız Kalkınma Ajansı finansmanlı kredi kullanılması kararı alındı.

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin devam toplantısı ve ASAT Genel Kurulu yapıldı. Büyükşehir Meclisi'nde, ' Antalya Deprem Master Planı' için Türkiye Deprem Vakfı ile iş birliği yapılması yönünde karar çıktı.

38 gündem maddesi ile toplanan Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi, büyükşehir tarafından hazırlanacak Antalya Deprem Master Planı için Türkiye Deprem Vakfı ile iş birliği protokolü yapılması yönünde karar alındı. İl Afet Risk Azaltma Planı'na (IRAP) göre, Deprem Master Planı hazırlama koordinasyonunun Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne, master plan için gerekli yapı stoku envanteri hazırlama görevinin ise ilçe belediyelere verildiğini söyleyen Başkan Böcek, bu konuda ilçe belediyelerin çalışmalara katkı sunmasını istedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Deprem Master Planı çalışmalarını 2022 yılı mayıs ayında başlattığını söyleyen Başkan Muhittin Böcek, süreç hakkında bilgi verdi. İRAP'a göre Antalya Büyükşehir Belediyesi Deprem Master Planı için son tarihin 31 Aralık 2025 iken ilçe belediyelerinin yapı stoku envanterinin 31 Aralık 2023'te tamamlanmış olması gerektiğini söyleyen Başkan Böcek, şunları kaydetti:

"Deprem Master Planı'nın ana verisini teşkil eden yapı stoku envanterinin hala istenilen sayıya ulaşmamış olması hatta bazı ilçelerimizin hiç veri iletmemesi nedeniyle planın risk analizi kısmına başlanamamıştır. Mekansal Adres Kayıt Sistemi verilerine göre 19 ilçemizde toplam 460 bin 429 adet yapı bulunmasına karşın elimize ulaşan envanter sayısı çok azdır. Hiç veri gelmeyen ilçelerimiz Akseki, Alanya, Demre, Gazipaşa, İbradı, Kepez, Serik. Bu konuyla ilgili uyarı yapmak istedim. Türkiye Deprem Vakfı ile birlikte çalışılması konusunda mutabakata varılmıştır. Deprem Master Planı 2. Çalıştayı da eylül ayı içerisinde yapılacaktır."

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ardından Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) Meclisi'nin devam toplantısı yapıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek başkanlığında toplanan ASAT Genel Kurulu'nda ise Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) finansmanlı 59 milyon 850 bin euro kredinin kullanılması AK Parti grubunun ret oyuna karşılık Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin oy çokluğu ile kabul edildi.

FRANSIZ KALKINMA AJANSI'NDAN KREDİ

Fransız Kalkınma Ajansı'ndan temin edilecek 59 milyon 850 bin euro kredinin nerede kullanılacağı konusunda meclise bilgi veren Başkan Böcek, şunları paylaştı:

"Söz konusu kredi Hurma Atıksu Arıtma 'Arıtma Çamuru Yakma ve Enerji Geri Kazanım Tesisi' yapımı, Hurma Atıksu Arıtma için elektromekanik ekipman temin ve montajı ve Lara Atıksu Arıtma için kapasite artırımı işlerinde kullanılacak. Hurma'da yapılacak Atıksu Arıtma 'Arıtma Çamuru Yakma ve Enerji Geri Kazanım Tesisi' ile Antalya ilimizde oluşan yılda 180 bin ton arıtma çamuru yakılarak bertaraf edilecek. Tesisin devreye alınması sonucunda modern bir emisyon sistemiyle birlikte termal ve elektrik enerjisi elde edilecek. Çamurdan geri kalacak olan külden ise gelecekte fosfor geri kazanımı yapılması planlanmaktadır. Yine kredi ile Hurma Atıksu Arıtma Tesisi'ne modern ve verimliliği yüksek elektromekanik ekipmanlar temin edilecektir. Kredinin üçüncü konusu ise Lara Atıksu Arıtma Tesisi'nin günlük kapasitesinin 150 bin metreküpe çıkarılması olacak."

HAZİNE GARANTİSİZ KREDİ

Başkan Böcek, projelerin tamamlanmasıyla Antalya'nın Türkiye ve Avrupa Birliği'nin mevzuatlarına uygun tesislere kavuşmuş olacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu tesisler insan ve çevre sağlığının güvence altına alınması açısından çok önemlidir. Antalya'mız nüfus olarak Türkiye'nin 5'inci ili ve en çok göç alan 3'üncü ilidir. 2 milyon 688 bin yerleşik nüfusa sahip ve 20 milyondan fazla yıllık yerli ve yabancı ziyaretçisi vardır. Kullanılan suların sağlıklı bir şekilde uzaklaştırılması, arıtılması ve standartlara uygun şekilde deşarj edilmesi, arıtma çamurunun yasal boyutlara uygun nihai olarak bertaraf edilmesi gerekmektedir. Hurma Atıksu Arıtma 'Arıtma Çamuru Yakma ve Enerji Geri Kazanım Tesisi' yapımı kamu yararı için önemlidir. Bu yönde 3 yıldır çalışmalarımızı yaptık. Bugün de meclisimizden geçiriyoruz. Kredi onayı Fransız Kalkınma Ajansından oy birliğiyle çıkmıştır. Bu son derece önemlidir. Alacağımız kredi hazine garantisizdir. Hazine garantisi olmadan bu krediyi alıyoruz. Antalya'mıza hayırlı olsun."