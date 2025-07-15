Ankara Valiliği'nden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Ankara Valiliği'nden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
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Ankara Valiliği, şehirde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına hakkında vatandaşları uyardı. Açıklamada rüzgar ve fırtınanın bazı olumsuzluklara yol açabileceği belirtilirken; vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulunuldu.

Ankara Valiliği, kentte etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya ilişkin başkentlileri dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyardı.

Başkent Ankara'da fırtına ve rüzgarlı havanın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji'nin tahminlerinin ardından Ankara Valiliği'nden kentte yaşayan vatandaşlar için bir uyarı yayınlandı.

FIRTINA ETKİLİ OLACAK

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; kentte etkili olacak rüzgarın, saat 21.00'e kadar genellikle kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-60 km/saat, hamlesi 70-80 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLMA UYARISI

Açıklamada, meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, toz savrulması, görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

Ankara Valiliği'nden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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