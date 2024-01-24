Ankara Üniversitesi Rektörü Avrupa Üniversitelerini İşbirliğine Davet Etti

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Avrupa üniversitelerini, Yeşil Mutabakat, Ufuk Avrupa, Dijital Avrupa, Marie Curie, Jean Monnet ve Dayanışma Ağı gibi programlarla işbirliğine davet etti.

Ankara Üniversitesi heyeti olarak 9 Avrupa ülkesinin önemli üniversiteleriyle yürüttükleri projenin misyon strateji belgesini imzalamak üzere Brüksel'de bulunan Ünüvar, temaslarını AA ve TRT muhabirine değerlendirdi.

Ankara Üniversitesinin fen, mühendislik, sosyal bilimler ve sağlık alanında Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden birisi olduğunu belirten Ünüvar, "Ankara Üniversitesi olarak güçlü akademik altyapımızla birlikte AB projelerine çok önemli katılımlar sağlıyoruz." dedi.

Ünüvar, Ankara Üniversitesinin Avrupa'dan Fransa, Almanya, İspanya, İtalya, Polonya, Hollanda, Slovakya ve Bulgaristan gibi ülkelerden üniversite rektörleri ile Selene Projesi'nin misyon strateji belgesini imzaladıklarını kaydetti.

Selene Konsorsiyumunun Avrupa Üniversiteleri tarafından oluşturulan, AB Yeşil Mutabakatı ve Tek Sağlık çerçevesinde iklim ve çevre alanında eğitim ve araştırma altyapısını sürdürülebilir hedeflerle birleştiren uluslararası ve disiplinler arası bir üniversite ittifakı olduğunu anlatan Ünüvar, bunun özellikle Tek Sağlık, tıp, veteriner hekimlik ve sağlığın diğer alanlarına bütüncül bir bakış ortaya koyan önemli bir proje olduğunu bildirdi.

Ünüvar, temasları kapsamında Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal, AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Gümrükçü ile de ayrı ayrı görüştüğünü, TOBB Brüksel ofisini de ziyaret ettiğini söyledi.

Erasmus Student Program ofisine de gittiğini dile getiren Ünüvar, "Erasmus ile ilgili bundan sonraki süreçte yapacağımız işbirliklerini ve atacağımız adımları konuşma fırsatı oldu." ifadesini kullandı.

Ünüvar, " Ankara Üniversitesi, Erasmus programlarını Türkiye'de en fazla uygulayan üniversitelerden birisi. Ankara Üniversitesi gerek öğrenci gerek akademisyen değişimiyle gerçekten önemli adımlar atıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rektör Ünüvar, inovasyon ve işbirliği konusunda Avrupa'daki değişik ülkelerdeki akademisyenleri Yeşil Mutabakat, Ufuk Avrupa, Dijital Avrupa, Marie Curie, Jean Monnet, NATO SPS projeleri ve Avrupa Dayanışma Programı ve Avrupa Kanser Misyonu programlarında Ankara Üniversitesi ile işbirliğine davet ettiklerini anlattı.

Ünüvar, "Ankara Üniversitesinin gerek Brüksel ile gerek AB ile yakın bir teması olacak. Türkiye'nin AB ile ilgili bir süreci var. O süreçte Ankara Üniversitesinin hangi adımları atabileceğini de konuştuk. Ankara Üniversitesi olarak bizde ATAUM araştırma ve uygulama merkezi var. Bu, AB'nin Avrupa Topluluğu olduğu dönemde kurulmuş bir araştırma ve uygulama merkezi ve merkezimiz vasıtasıyla da AB sürecinde neler yapabileceğimiz konusunda istişaremiz oldu." dedi.

NATO SPS projeleri, Ufuk Avrupa, Dijital Avrupa, Marie Curie, Dayanışma Ağı, Selene Projesi, Jean Monnet programı kapsamında özellikle inovasyon, yapay zeka ve teknoloji ağırlıklı alanlarda akademisyenlerle ilkbahar aylarında Brüksel'e gelerek ilgili AB kuruluşlarının temsilcileri ve akademisyenlerle toplantılar yapmayı planladıklarını kaydeden Ünüvar, Ankara Üniversitesi bünyesinde çok disiplinli girişimleri olduğunu, bunu uluslararası boyuta taşımayı düşündüklerini söyledi.

Rektör Ünüvar'a Brüksel temaslarında Prof. Dr. Kaan Orhan, Prof.Dr. Begüm Yurdakök Dikmen, Dr. Cafer Yıldırım ve Öğretim Görevlisi Ümmet Artuç eşlik etti.