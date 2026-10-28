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Ankara Kent Konseyi'nden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

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Ankara Kent Konseyi'nden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
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Ankara Kent Konseyi, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, Milli Mücadele'nin kalbi Ankara'da yükselen bağımsızlık ruhunun 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetle taçlandığını, Başkent Ankara'nın da bu büyük dönüşümün, millet iradesinin ve çağdaş Türkiye idealinin simgesi olduğunu" belirtti.

(ANKARA) - Ankara Kent Konseyi, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, Milli Mücadele'nin kalbi Ankara'da yükselen bağımsızlık ruhunun 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetle taçlandığını, Başkent Ankara'nın da bu büyük dönüşümün, millet iradesinin ve çağdaş Türkiye idealinin simgesi olduğunu" belirtti.

Ankara Kent Konseyi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Kent Konseyi ailesi olarak, 103. yıl önce 29 Ekim tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Türk milletine bıraktıkları en büyük miras olan Cumhuriyet'in nişanesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı ilk günkü gururla kutluyoruz.

Cumhuriyet, bir milletin bağımsızlık mücadelesinden doğan, egemenliği millete emanet eden ve geleceğini kendi iradesiyle şekillendirme kararlılığını simgeleyen en büyük kazanımdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, Milli Mücadele'nin kalbi Ankara'da yükselen bağımsızlık ruhu, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetle taçlanmış, Başkent Ankara bu büyük dönüşümün, millet iradesinin ve çağdaş Türkiye idealinin simgesi olmuştur.

Cumhuriyetimizin 103'üncü yılında, bizlere emanet edilen bu büyük mirası ortak akıl, katılımcılık, dayanışma, eşitlik ve toplumsal birliktelik anlayışıyla geleceğe taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur. Ankara Kent Konseyi olarak, Cumhuriyet'in temel değerlerinden aldığımız güçle, Başkentimizin tarihsel hafızasına sahip çıkmayı, Cumhuriyet kültürünü yaşatmayı ve Ankara'nın geleceğini ortak iradeyle şekillendirmeyi sürdüreceğiz.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vatanı bizlere miras bırakmak uğruna, büyük fedakarlık örneği göstererek mücadele eden Milli Mücadele'nin bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin 103'üncü yılı kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet."

Kaynak: ANKA
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