Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde Sudan paneli, Büyükelçi katılımıyla yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde Sudan paneli, Büyükelçi katılımıyla yapıldı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde Sudan'daki çatışmalar, insani kriz ve barış girişimlerine ilişkin panel düzenlendi. Sudan'ın Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb'in katıldığı panelde Nisan 2023'ten bu yana süren çatışmalar ve Türkiye'nin barış sürecindeki rolü ele alındı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde Sudan'da devam eden çatışmalar, insani kriz ve barışın sağlanmasına yönelik diplomatik girişimlerin ele alındığı panel düzenlendi.

Üniversitenin Türkiye-Afrika Topluluğu (TAT), Küresel Politika Topluluğu, Barış Araştırmaları Merkezi ve Tüm Afrika'nın Dostları Derneği (TADD) işbirliğiyle Beşevler Yerleşkesi'ndeki İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde düzenlenen "Savaşın Gölgesinde Sudan: Çatışma, Diplomasi ve Barış Arayışı" başlıklı panele Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Orbay ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkan Yardımcısı Yahya Coşkun katıldı.

Panelde ayrıca Prof. Dr. Müresel Bayram, Doç. Dr. Yunus Turhan, Peace and Security Studies Platform Direktörü Dr. İbrahim Nassır ile akademik ve idari birim yöneticileri, Türk ve Afrikalı öğrenciler de yer aldı.

Sudan'daki gelişmelerin uluslararası ilişkiler ve diplomasi açısından değerlendirildiği panelde ülkede süren çatışmalar, bölgesel aktörlerin rolü ve derinleşen insani kriz ele alındı.

Panelde Sudan'da kalıcı barışın sağlanmasına yönelik diplomatik girişimler ve Türkiye'nin bu süreçte üstlenebileceği rol üzerinde de duruldu.

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında Nisan 2023'ten bu yana süren çatışmalar nedeniyle on binlerce kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi yerinden edildi.

Kaynak: AA
ABD seçimleri sonrası altın uçuşa geçti! Yeni hedef 7 bin lira

Piyasalar fena karıştı! Uçuşa geçti, son 2 haftanın zirvesinde
'Kocan bana yazıyor' diye uyardığı kadından aldığı cevapla şoke oldu

"Kocan bana yazıyor" diye uyardığı kadından aldığı cevapla şoke oldu
Kırmızı bültenle aranıyordu! Daltonlar üyesi Türkiye'ye getirildi

Daltonlar'a bir darbe daha! Kırmızı bültenle aranan isim Türkiye'de
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın iki haftanın zirvesinde! Dev bankadan yatırımcının yüzünü güldürecek yeni tahmin

Altında son 2 haftanın rekoru! Dev bankadan yüzleri güldürecek tahmin
Büyükçekmece'de yol verme kavgası kanlı bitti! Servis şoförü 3 yerinden bıçaklandı

Islanıyorum dedi, bıçağı çekti! Şoför 3 yerinden yaralandı
Liverpool zaferi sonrası herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor

Tarihi zafer sonrası herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor

Isak mağlubiyetin ardından çıldırdı: Asla kabul edilemez

Mağlubiyetin ardından resmen çıldırdı
TRT spikerinden maç biter bitmez olay sözler

TRT spikerinden maç biter bitmez olay sözler
Gaziantep'te düğünü kana bulayan saldırıda karar! 2 kardeşe müebbet, çocuğa 25 yıl hapis

Düğün alanına kurşun yağdırmışlardı! 2 kardeşe müebbet hapis
Şampiyonlar Ligi'nde Türk futbolu tarih yazdı! Bir ilk yaşandı

Fenerbahçe ve Galatasaray tarih yazdı!