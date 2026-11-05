Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde Sudan paneli, Büyükelçi katılımıyla yapıldı

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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde Sudan'da devam eden çatışmalar, insani kriz ve barışın sağlanmasına yönelik diplomatik girişimlerin ele alındığı panel düzenlendi.

Üniversitenin Türkiye-Afrika Topluluğu (TAT), Küresel Politika Topluluğu, Barış Araştırmaları Merkezi ve Tüm Afrika'nın Dostları Derneği (TADD) işbirliğiyle Beşevler Yerleşkesi'ndeki İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde düzenlenen "Savaşın Gölgesinde Sudan: Çatışma, Diplomasi ve Barış Arayışı" başlıklı panele Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Orbay ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkan Yardımcısı Yahya Coşkun katıldı.

Panelde ayrıca Prof. Dr. Müresel Bayram, Doç. Dr. Yunus Turhan, Peace and Security Studies Platform Direktörü Dr. İbrahim Nassır ile akademik ve idari birim yöneticileri, Türk ve Afrikalı öğrenciler de yer aldı.

Sudan'daki gelişmelerin uluslararası ilişkiler ve diplomasi açısından değerlendirildiği panelde ülkede süren çatışmalar, bölgesel aktörlerin rolü ve derinleşen insani kriz ele alındı.

Panelde Sudan'da kalıcı barışın sağlanmasına yönelik diplomatik girişimler ve Türkiye'nin bu süreçte üstlenebileceği rol üzerinde de duruldu.

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında Nisan 2023'ten bu yana süren çatışmalar nedeniyle on binlerce kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi yerinden edildi.

Kaynak: AA