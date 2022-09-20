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Akşener'den "6'lı masanın adayı kim olacak?" sorusuna yanıt: İşin içine egomuzu koymuyoruz, sizi mahcup etmeyeceğiz

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da esnafı ziyaret etti. Burada vatandaşlarla altılı masanın cumhurbaşkanı adayına ilişkin konuşan Akşener, "Orada benim açımdan, bizim partimiz açısından bir sorun yok. İşin içine asla nefsimizi, egomuzu ve çıkarlarımızı koymuyoruz, önemli olan sizsiniz. Onun için sizi mahcup etmeyeceğiz inşallah" dedi.

Ankara'da "Kanaat Önderleri ve İş İnsanları Buluşması"na katılan Akşener daha sonra esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, esnafı ziyaret etti

Meral Akşener, 20 Ocak 2020'den bu yana esnaf ziyaretleri kapsamında dükkan dükkan gezdiklerini belirterek, "seçmen velinimettir" inancıyla, bu dükkanların içinde hiçbir siyasi partiyi yermediklerini, partilerini övmediklerini, sadece dertleri dinlediklerini söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, esnafı ziyaret etti

Bu gezilerde dinledikleri sorunları, talepleri TBMM gündemine getirdiklerini anlatan Meral Akşener, araştırma önergeleri, kanun teklifleri haline getirerek bu taleplerin duyulmasını sağladıklarını ifade etti. Kendisine, "Etimesgut'ta Pkk'lı ama Batman'da faili meçhulcü" denildiğini söyleyen Akşener, "Hayatında Pkk'ya taş atmamışlar, bize hakaret edebiliyorlar." diye konuştu. Akşener, Kürtlere yanlış bir kelime söylemeyeceklerini ve söyletmeyeceklerini belirterek, "Onlar, canları pahasına bu devletin yanında durdular. Pkk'nın yanında duran elbette vatan hainidir. PKK vatan haini, ayrılıkçı bir silahlı terör örgütüdür, bu başka bir şey. Bizim Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da bir il başkanımızın ailesinden 5 şehit var, bunu nasıl unutacağız?" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, esnafı ziyaret etti

Vatandaşlara hitabının ardından esnafı gezen Meral Akşener'e altılı masanın cumhurbaşkanı adayı da soruldu. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Orada benim açımdan, bizim partimiz açısından bir sorun yok. İşin içine asla nefsimizi, egomuzu ve çıkarlarımızı koymuyoruz, önemli olan sizsiniz. Onun için sizi mahcup etmeyeceğiz inşallah" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, esnafı ziyaret etti

Ziyaretinde Akşener'e, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın, Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk, il ve ilçe yöneticileri ile partililer eşlik etti.

Kaynak: AA / Ferhat Barulay - Güncel

Meral Akşener İYİ Parti PKK Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Bilir Kişi:

İsim vermese de, mesajı iyimser miydi? ha ha ha :) Buna kim inanır? Hamit isimli emice geziyor buralarda. Bu meral aplaya anca onun gibiler inanır :) emice ne oldu kahvaltı hayali bu arada? sende meral aplayla beraber selahattine kahvaltıya gitcen mi? :)

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Zulkarneyn :

Tarkanı yapar bunlar aday .... göbek dansı ve eline parmak zili takarak " işte kuzu kuzu geldim"

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mahalle sakini:

Galiba bizimle alay ediyor veya kamera şakası çekiyorlar.

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