Ankara'daki kazayla ilgili kahreden detay! Ölenlerden 5'i aynı ailendenmiş
Ankara'nın Polatlı ilçesinde yolcu otobüsünün üst geçidin ayağına saplanması sonucu meydana gelen kazayla ilgili kahreden detaylar gelmeye devam ediyor. Kazada hayatını kaybedenlerden 5'inin aynı aileden oldukları ve cenazeden döndükleri ortaya çıktı.
Ankara-Eskişehir kara yolunda seyir halinde bir yolcu otobüsü, önce bariyerlere çarptı ardından üst geçit duvarına saplandı.
VALİ ŞAHİN: YOLDA FREN İZİ YOK
Korkunç kazada 9 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi yaralandı. Yolun Polatlı istikameti ulaşıma kapatılırken kazayla ilgili açıklamalarda bulunan Ankara Valisi Vasip Şahin ise dikkat çeken ifadeler kullandı.
Vali Şahin "Fren izi yok, uyuma sonucu olabilir diye yorumda bulundu teknik arkadaşlar. İlerleyen saatlerde tam sebebi ortaya çıkarılacaktır. Otobüs şoförünün de ölen yolcular arasında olduğu bilgisi var" değerlendirmesinde bulundu.
HAYATINI KAYBEDENLERDEN 5'İ AYNI AİLEDEN
Katliam gibi kazadan yeni detaylar da gelirken, hayatını kaybeden 9 kişiden 5'inin aynı aileden olduğu ortaya çıktı. Otobüste seyahat eden 8 kişilik ailenin 5 üyesinin yaşamını yitirdiği öğrenilirken, bu kişilerin cenazeden döndükleri ifade edildi.
OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜN 3. SEFERİ İDDİASI
Bir diğer iddiaya göre ise köprünün bacağına saplanan otobüsün şoförü ise görevinde henüz yeniydi. Sürücünün üçüncü seferine çıktığı öne sürüldü.