Ankara'da sürpriz görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti

Ankara'da sürpriz görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti
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Ankara'da sürpriz görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti
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PKK'nın silah bırakacağı gün giderek yaklaşırken Ankara sürpriz bir görüşmeye sahne oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP lideri Bahçeli'yi kabul etti. Beştepe'deki zirvede, 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında gelinen son aşama, olası güvenlik planlamaları ve siyasi yol haritasının masaya yatırıldı. 30 dakika süren görüşme sona erdi..

Terörsüz Türkiye sürecinde PKK'nın cuma günü silah bırakması beklenirken Ankara'da hareketli günler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli kabul ettiği görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki gerçekleşti. Görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.

GÖRÜŞMENİN ANA GÜNDEM MADDESİ "TERÖRSÜZ TÜRKİYE"

Görüşmenin ana gündem maddesinin Terörsüz Türkiye süreci olduğu aktarıldı. Gelinen son aşama, olası güvenlik planlamaları ve siyasi yol haritası masaya yatırıldı.

Öte yandan; Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin dünkü TBMM Grup Toplantısı'nda Terörsüz Türkiye mesajı vererek "Önümüzdeki günlerde olumlu haberlerin alınacağı bir evreye giriyoruz. Beklenen tarihi müjdeyi vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ CUMARTESİ SABAHI TARİHİ BİR AÇIKLAMA YAPACAK"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de dün akşam katıldığı canlı yayında Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cumartesi gününü işaret eden Çelik, "Cumhurbaşkanımız cumartesi sabahı tarihi bir açıklama yapacak" dedi.

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Ankara'da sürpriz görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti

Ankara'da sürpriz görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti

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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Ayakta duracak haliniz kalmamış bırakın artık. Siyaset meydanı boks ringine benzer benzer. O ringde, bazen en iyi yumruk atmak geri çekilmektir.

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme19
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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

PYD YPG KCK PKK komple hayallerinden baz geçmediği tüm dünyaya ilan etmediği sürece ancak oyunlarına alet oluruz

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

aldığınız nefes ülke alehine zaman isbat ediyor edecekde hangi filim peşindeler kimin umurunda halk millet

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Yorum Beğenme14
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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Pkk ya tanınan ifade ve demokratik haklar İç siyasi aktörlerden esirgeniyor Bu şekilde ne içte ne dışta barış olmaz

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme7
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Haber Yorumlarırxnywx6ww8:

evet cok süpriz bi haber daha

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme1
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