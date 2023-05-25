Ankara'da Sağanak Yağış: Yollar Göle Döndü, Araçlar Mahsur Kaldı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle yollar suyla dolarken, araçlar ilerleyemedi. Ankara Valiliği ise kentin kuzey ve batısında etkili olması beklenen gök gürültülü sağanağa karşı uyardı.