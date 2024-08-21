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Ankara'da başlayan orman yangını bir şehre daha sıçradı! Alevler hızla ilerliyor

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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde başlayan orman yangını Bolu Gerede'ye sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle hızla ilerleyen alevlere karşı mücadele sürerken, Ankara Valisi Vasip Şahin "İlk belirlemelere göre yangının sebebi insan kaynaklı" dedi.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinin kırsal Şahinler Mahallesi yakınlarında orman yangını çıktı. Bolu sınırındaki yangına Ankara, Bolu ve çevre ilçelerden orman, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

EKİPLER ALEVLERİN SIÇRADIĞI KÖYÜ BOŞALTTI

Bölgeye 2 de yangın söndürme helikopteri yönlendirildi. Ekipler, alevlerin yayılmasını ve çevre mahallelere ulaşmasını önlemek için havadan ve karadan yangına müdahale ediyor. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlerin sıçradığı Demirler köyü ise tedbir amacıyla boşaltıldı.

Ankara'da orman yangını! Alevlerin sıçradığı bir köy, tedbir amaçlı boşaltıldı

BOLU'YA SIÇRADI

Yangının Gerede'ye sıçraması üzerine Bolu Valiliğinden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Ankara ili Kızılcahamam ilçesinde bugün saat 12.28 sıralarında başlayan ve ilimiz Gerede ilçesi Demirler köyü mevkisine sirayet eden orman yangınına Valiliğimizin koordinesinde müdahale edilmekte olup söndürme çalışmaları devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Ankara'da orman yangını! Alevlerin sıçradığı bir köy, tedbir amaçlı boşaltıldı

"YANGIN SEBEBİ İNSAN KAYNAKLI"

Ankara Valisi Vasip Şahin ise ilk belirlemelere göre yangının insan kaynaklı olduğunu açıkladı. Vali Şahin, "Gerekli incelemeler yapılıyor." dedi.

Ankara'da orman yangını! Alevlerin sıçradığı bir köy, tedbir amaçlı boşaltıldı

Ankara'da orman yangını! Alevlerin sıçradığı bir köy, tedbir amaçlı boşaltıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Orman Yangını Kızılcahamam Vasip Şahin Gerede Ankara Bolu Çevre Doğal Afet Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (9)

Bükücü:

Bilerek yakmjyorlarsa hiç birşey bilmiyorun

77
9
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Doğrucu:

Gurbetçilerin ahıı çıkıyor..

6
76
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ARSLANOĞLU Hakan:

Ülkemizde çıkan yangınlar özellikle tatil yerlerinde inşallah yanan yerlerde ağaç yerine tatil otelleri veya villalar yeşermez.

59
13
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Mustafa Engin:

Kızılcahamam dışında kayda değer bir orman yok zaten Ankara'da oraya da sahip çıkılmalı

45
2
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tayfun najim:

sanki bilerek yakıyorlar geliyor bana

36
2
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caner Çubukçu:

Tarihinde Kızılcahamam da kaç kere yangın çıkmış:)))

11
1
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Ahmet Yilmaz:

iklim değişikliği de yakıyorlar

7
2
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SMMM:

ACİLEN ORMANLAŞTIRMA YAPILMALI VE BU ARTIK ÇAM TÜRLERİ OLMAMALI ÇINAR OLUR AKASYA OLUR ARTIK YETER YA

0
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