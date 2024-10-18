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Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya'dan HDP Kapatma Davası Açıklamaları

Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya'dan HDP Kapatma Davası Açıklamaları
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Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, HDP kapatma davasının karara bağlanmamasının sebeplerini ve süreçteki gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı. HDP'ye yönelik siyasi yasak taleplerinin yanı sıra, Mahkemenin kararlarının bağlayıcılığına dair de bilgi verdi.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, "HDP kapatma davasının bugün itibarıyla karara bağlanamamış olmasının sebebi dayanılan delillerin niteliği ve bu delillerin neredeyse tamamının adli yargı sürecine tabi olmasıdır." dedi.

Özkaya, bireysel başvuru kapsamında düzenlenen Basını Bilgilendirme Toplantısı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

HDP'nin temelli kapatılması adına açılan davada sürecin uzadığına yönelik kamuoyunda eleştirilerin bulunduğu hatırlatılarak yöneltilen soruyu cevaplayan Özkaya, "Şu an dosya raportörde, incelemesi devam ediyor." bilgisini paylaştı.

Kapatma davasına ilişkin hazırlanan iddianame kapsamında 451 kişi hakkında siyasi yasak talep edildiğini anımsatan Özkaya, bu kişiler hakkında yargı mercilerine intikal etmiş çok sayıda dosyanın bulunduğunu ifade etti.

Kadir Özkaya, "HDP davasının bugün itibarıyla karara bağlanamamış olmasının, esas inceleme raporunun hazırlanamamış olmasının sebebi dayanılan delillerin niteliği ve bu delillerin neredeyse tamamının adli yargı sürecine tabi olması ve bu süreçlerin tamamlanmamış olması." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Anayasa Mahkemesi kapatılsın" söylemine ilişkin görüşü sorulan Özkaya, "Bu konulara cevap verildiği zaman tartışmaların içerisine gireriz, Anayasa Mahkemesi olarak biz kararlarımızla yolumuza devam ederiz. Bu bakımdan yorum yapmayacağım." dedi.

"AYM'nin ihlal kararları yüzde 3'e tekabül ediyor"

AYM Başkanı Özkaya, "Anayasa'nın 153. maddesinde AYM kararlarının bağlayıcı olduğunun hüküm altına alındığı ancak bireysel başvuruda verilen kararların bağlayıcı olup olmadığı" yönündeki soru üzerine, "Anayasa Mahkemesi verdiği kararlarıyla bu konudaki görüşünü söylemiştir." ifadelerini kullandı.

Özkaya, TİP'ten milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay kararının hatırlatılması üzerine, Atalay hakkında AYM'nin verdiği son kararda da yöneltilen sorunun cevabının yer aldığını bildirdi.

AYM Başkanı Özkaya, Can Atalay kararı nedeniyle AYM'ye yapılan "süper temyiz incelemesi yaptığı" yönündeki eleştirilerin hatırlatılması üzerine, "İstatistiksel olarak Anayasa Mahkemesinin işin esasını inceletip ihlal verdiği kararların oranı yüzde 3'e tekabül ediyor. Bu da Anayasa Mahkemesinin temyiz incelemesi yapmadığının göstergesi. Aynı zamanda bu yüzde 3'lük ihlal, Türk yargısının da insan haklarının korunması noktasında oldukça başarılı olduklarını gösteriyor." cevabını verdi.

Özkaya, AYM'nin vereceği bir kararda Yargıtay'da içtihat değişikliğine neden olacak bir durumun söz konusu olması halinde ilgili Yargıtay dairesiyle görüşme yapacak bir mekanizmanın da kurulduğunu kaydetti.

Can Atalay ile Gezi Parkı davasında verilen mahkumiyetlere ilişkin Yüksek Mahkemeye yapılan başvuruların ne zaman gündeme alınacağına dair soruya yanıt veren Özkaya, "Dosyalar hazır olduğunda incelenir hale geldiğinde değerlendirilecek. Takvim veremiyorum ama çok uzamaz diye tahmin ediyorum." dedi.

"Raportöre 'bu dosyayı bir an önce incele' dedik"

AYM Başkanı Özkaya, sahipsiz hayvanlara yönelik Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un iptal isteminin ne zaman görüşüleceğine ilişkin soruya da cevap verdi.

Başvuruyla ilgili bir an önce karar vererek ülke gündeminden çıkmasını istediklerini belirten Özkaya, şunları kaydetti:

"Sokak hayvanlarıyla ilgili dosya, raportör arkadaşımız ilk incelemesini heyete sunduğu gün, yürürlüğün durdurulması meselesi tartışıldı. Raportör arkadaşımıza 'elindeki bütün dosyaları kenara koy, bu dosyayı bir an önce incele, ülkenin gündemini boş yere meşgul etmeyelim' dedik. Sonuç ne çıkar bilmem, arkadaş dosyayı hazırladığında gündeme alınıp karara bağlanacak."

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel

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