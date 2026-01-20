Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti, İzmir'den uğurlandı

Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti (ATDGK), 13 ülkede görevlerini icra etmek üzere İzmir'in Foça ilçesinde düzenlenen törenle İspanya'ya doğru yola çıktı.

Foça Deniz Üs Komutanlığı'ndaki törende konuşan Türk Deniz Kuvvetleri Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti'nin yerli ve milli imkanlarla inşa edilmiş gemilerden oluştuğunu belirtti.

Yıldız, disiplini ve eğitim seviyesiyle Deniz Kuvvetleri personelinin NATO'da emsal olarak gösterildiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Bünyesindeki SİHA ve helikopterlerden oluşan hava gücüyle Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti, alan dışı harekat kabiliyetlerimizi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin uluslararası görevlerindeki etkinliğini, savunma sanayimizin etkinliğini ve caydırıcılığını bir kez daha ortaya koyacak, iştirak edilecek tatbikatların yanı sıra iştirak edilecek liman ziyaretleri ve geçiş eğitimleriyle donanmamızın gücünü, etki sahamızın büyüklüğünü kırılgan ve değişken uluslararası ortamda güçlü bir şekilde yansıtacaktır."

Görev kuvvetinin seçkin personelinin zorlu ve tarihi görev süresince, denizciliğin gerektirdiği yüksek disiplin, fedakarlık ve görev bilinciyle hareket edeceğini, karşılaşılabilecek her türlü şart altında tevdi edilen sorumluluğu başarıyla yerine getireceğini belirten Yıldız, "Türk denizcisi, tarih boyunca olduğu gibi bugün de denizde verilen her görevi üstün bir vazife anlayışıyla yerine getirmeye hazırdır. Sizleri her zaman destekleyen ve bu süre zarfında sabırla bekleyecek olan kıymetli ailenize de şükranlarımı sunuyorum. Dünya denizlerinde gittiğiniz her limanda katıldığınız her faaliyette deniz kuvvetlerimizin gücünü ve Türk bayrağını atalarına yakışır bir şekilde temsil edeceğinize yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Şanlı bayrağımızı engin denizlerde şerefle dalgalandıracağız"

Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti Komutanı Tümamiral Mevlüt Savaş Bilican, NATO taahhütleri kapsamında 1 Temmuz 2025-30 Haziran 2026 tarihlerinde NATO Müttefik Reaksiyon Kuvveti, NATO Amfibi Görev Kuvveti Komutanlığı ve Çıkarma Kuvveti Komutanlığı görevlerinin, Türk Deniz Kuvvetlerince ilk defa devralındığını anlattı.

Türk Deniz Kuvvetlerinin dünya barışına katkıda bulunmak ve Türkiye'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini korumak amacıyla farklı bölgelerde önemli görevler sürdürdüğünü kaydeden Bilican, "Deniz Kuvvetleri personeli, sahip olduğu üstün vasıfları ve yüreklerindeki vatan ve millet sevgisiyle çıktıkları her seyirde çok önemli görevleri her türlü zorluğa karşı, büyük bir disiplin ve başarı ile yerine getirmektedir." dedi.

Deniz Kuvvetlerinin barış, kriz ve çatışma durumlarının yarattığı hassasiyetlere uygun bölgelerde konuşlanarak, ana vatana yönelik tehditleri en uzak mesafede bertaraf etme potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Bilican, şunları kaydetti:

"Bizlere tevdi ettiğiniz son derece önemli bu görevi, yüreklerimizdeki vatan ve millet sevgisi ve sahip olduğumuz üstün disiplin anlayışımızın rehberliğinde yapacağımıza, şanlı bayrağımızı engin denizlerde şerefle dalgalandıracağımıza emin olunuz. Bu görev kapsamında ayrıca bütünüyle ülkemiz tersanelerinde ve tamamen yerli ve milli imkanlarla inşa edilmiş gemilerimiz, savunma sanayimizin önemli firmaları tarafından geliştirilip üretilen insansız hava araçlarımız, denizde ve karada harekat yapabilen zırhlı araçlarımız ile yerli ve milli savunma sanayimizin imkan ve kabiliyetlerini ziyaret ettiğimiz ülkelerde en iyi şekilde göstereceğiz."

Tümamiral Bilican'ın, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız'a ayrılış raporunu vermesinin ardından, görev grubu personeli bando eşliğinde tören alanından gemilere geçti.

Sırasıyla TCG Kınalıada, TCG İstanbul, TCG Derya ve TCG Anadolu, Foça Deniz Üs Komutanlığı'ndan ayrıldı.

"Gurur duyuyoruz"

Göreve katılacak askerler ile aileleri de hüzün ve gururu bir arada yaşadı.

Oğlunu uğurlayan Nur Hayat Kahramanoğlu "Ben alışkınım eşim de denizciydi benim. Onu bekliyordum. Şimdi oğlumu bekleyeceğim. Hayırlısıyla gitsin gelsinler inşallah. Gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Damadını göreve uğurlamaya gelen Ayşe Güngör de gururlu olduklarını belirterek, görevin millet ve devlet için hayırlı olmasını diledi.

Oğlunu uğurlayan Yılmaz Kaplan ise oğlunun daha önce Suriye ve Libya'da da görev yaptığını, onunla gurur duyduğunu kaydetti.

13 ülkede görev yapacak

NATO Müttefik Reaksiyon Kuvveti bünyesindeki NATO Amfibi Görev Kuvveti Komutanlığı ve Çıkarma Kuvveti Komutanlığının görevleri 1 Temmuz 2025 - 30 Haziran 2026 tarihleri arasında Türk Deniz Kuvvetlerine devredildi.

Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti, bünyesindeki NATO Amfibi Görev Kuvveti Komutanlığı, Çıkarma Kuvveti Komutanlığı karargahları ile TCG Anadolu, TCG Derya, TCG İstanbul, TCG Kınalıada, amfibi çıkarma araçları, 1 Amfibi Deniz Piyade Taburu, 9 genel maksat ve taarruz helikopteri, 3 Bayraktar TB-3 SİHA ve toplam 1500 personelden oluşuyor.

Görev kuvveti, 20 Ocak-23 Nisan 2026 tarihlerinde Akdeniz, Biskay Körfezi, Manş Denizi, Kuzey Denizi, Baltık Denizi ve Adriyatik Denizi'nde, Steadfast Dart-2026 Tatbikatı'na, Northern Quadriga-2026 Tatbikatı'na, Dynamic Mariner/Cold Response/Joint Warrior-2026 Tatbikatı ile Neptune Strike 26.1 NATO Artırılmış Teyakkuz Faaliyeti'ne katılacak.

Ayrıca NATO'nun Deniz Muhafızı Harekatı, Brilliant Shield Harekatı ve Noble Shield Harekatı'na destek sağlanacak.

Milli gemilerden oluşan görev kuvveti, görev periyodu süresince İspanya, Almanya, Hollanda, Birleşik Krallık, Fransa, Portekiz, Cezayir, İtalya, Tunus, Arnavutluk, Hırvatistan, Libya ve Mısır'da liman ziyaretlerinde bulunarak, belirlenen limanlarda Türk savunma sanayi ürünlerini sergileyecek.

Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti, 23 Nisan'da ülkeye dönecek.