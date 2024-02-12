Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ABD'den döndü

TÜRKİYE'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) Türkiye'ye döndü. Gezeravcı, "Yaptığımızın bir uzay seyahati olmadığını çok rahatlıkla ifade edebilirim. Bunu bu işin otoriteleri tarafından ifade edilen değerlendirmelere istinaden söylüyorum" dedi.

Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) ekibini taşıyan Dragon kapsülü, 19 Ocak'ta ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden uzaya fırlatıldı. Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda geçirdiği 21 günlük görev süresi boyunca 13 bilimsel deneye imza attı. Görev süresi sona eren Ax-3 ekibi, kendilerini taşıyan Dragon kapsülüyle yaklaşık 47 saat süren yolculuğun ardından 9 Şubat'ta ABD'nin Florida açıklarında okyanusa başarılı bir iniş gerçekleştirdi. Adaptasyon süreci için kısa bir süre ABD'de gözlem altında tutulan Gezeravcı, Cumhurbaşkanlığı'na ait uçakla bugün Türkiye'ye döndü. Gezeravcı ve ailesi, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda öğrenciler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından karşılandı. Gezeravcı, kendisini karşılayan öğrencilerle tek tek ilgilenerek onlara uzayda gerçekleştirdiği 13 deneyi temsilen birer Türk bayrağı hediye etti.

'VAZGEÇECEKLERİ BİR HAYAL KALMADI'

Gezeravcı, havalimanında Bakan Kacır'la basın toplantısı düzenledi. Bakan Kacır, Alper Gezeravcı'nın uzay misyonunu başarıyla tamamladığını söyledi. Kacır, misyonun çıktılarının biyoloji, tıp, genetik, fizik, malzeme bilimi disiplinlerinde bilim insanlarının yürüttükleri araştırmalara önemli kazanımlar getireceğini belirtti. Bilime ve bilimsel araştırmalara en üst düzeyde değer vermeye devam edeceklerini bildiren Kacır, "Bu tarihi misyonun en büyük sonucu, Türk gençlerine ve Türk çocuklarına sunduğu mesaj ve kazandırdığı özgüven oldu. Türk gençlerinin, Türk çocuklarının hedeflerinde artık bilimsel çalışmalara öncülük etmek daha güçlü şekilde var olacaktır. Türk gençlerinin, Türk çocuklarının sadece başka milletlerin başarabileceği düşüncesiyle kurmaktan vazgeçecekleri hiçbir hayal kalmamıştır" dedi.

'UZAY LİMANI KURACAĞIZ'

Kacır, bu bilim misyonunun ardından, Milli Uzay Programı'ndaki hedeflere yönelik çalışmaların devam edeceğini belirterek, "İnsanlı uzay bilim misyonumuzdaki bilimsel deneylerin çıktılarını dikkatle değerlendirecek ve bu araştırmaların devam etmesi için gerekli desteği sunacağız. Sonraki astronot misyonumuza yönelik hazırlıklarımızı tamamlayacak, ikinci astronotumuzun yakın zamanda yörünge altı bir uçuşta bilimsel deneyler gerçekleştirmesini sağlayacağız.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda başkaca bilimsel araştırmalar yürütmek ve uluslararası iş birliklerini güçlendirmek adına yeni programlar da başlatacağız. Diğer insanlı uzay görevleriyle ilgili olası uluslararası iş birliklerini değerlendireceğiz. İnsanlı uzay görevlerinde kullanılan uzay istasyonları ve diğer sistemlerin geliştirilme süreçlerine yönelik Ar-Ge programları başlatacağız. Bu sistemleri geliştirmekte olan kurumlarla iş birlikleri yapacağız. Milli Uzay Programı'mızda hedeflediğimiz doğrultuda, Ankara'da uzay teknoloji geliştirme bölgesi kuracağız. Uzay sanayisini geliştirecek, yılda 600 milyar dolara erişen küresel uzay ekonomisinden daha fazla pay alacağız. Uzaya bağımsız erişim programımızı sürdüreceğiz. Fırlatma roketleri geliştirmeye yönelik projelerimize devam edecek, 2030 yılına dek uluslararası iş birlikleriyle bir uzay limanı kuracağız" dedi.

Kacır, Türkiye'nin uzay araştırmalarında geri kalmasının düşünülemeyeceğini vurgulayarak, "Alper Gezeravcı'nın gerçekleştirdiği uzay bilim misyonu bir ilktir, ama son olmayacaktır. Türkiye için uzay bilimi ve teknolojilerinde yeni bir sayfa açılmıştır" diye konuştu.

'81 İLDE GENÇLERLE BULUŞACAK'

Bakan Kacır, Gezeravcı'dan bundan sonraki süreçte beklentilerinin olduğunu söyleyerek, "Alper Bey'den en büyük beklentimiz, kendisini heyecanla bekleyen 81 şehrimizdeki gençlerimizle, çocuklarımızla buluşmalar gerçekleştirmesi. Önümüzdeki günlerde kendisini iyi hissettiği ölçüde inşallah tüm şehirlerimizdeki üniversitelerde, liselerde, ortaokullarda, ilkokullarda buluşmalar gerçekleştirilecek ve her bir çocuğumuzla, her bir öğrencimizle çok detay paylaşma imkanı buluyor olacak" dedi.

GEZERAVCI: BU BİR BAŞLANGIÇ

Alper Gezeravcı ise görevi kapsamındaki hedeflere ulaşabilmenin mutluluğuyla Türkiye'ye döndüğünü söyledi. Gezeravcı, bu görevin bir varış değil, bir başlangıç olduğunu ifade ederek, "Dünyanın bugüne kadar paylaşmış olduğu bizim de ülke olarak fazlasıyla hak etmiş olduğumuz uzaydaki yerimizi, bu ekosistemde fayda sağlayacak, pay alacak şekilde adımların atılacağını inşallah çok kısa süre içerisinde göreceğiz. Hiç kimsenin bir şüphesi olmasın. Bugüne kadar eksik olan tek şeyimiz, damarlarımızda dolaşan asil kanın bize vermiş olduğu o yüksek potansiyelin farkında olamayışımızdı. Devletimizin atmış olduğu bu güçlü adımlarla hak ettiğimiz öz güveni ayağa kaldırdık. Bundan sonra da çok daha koşar adımlarla ileriye gitmeye devam edeceğiz" dedi.

Soruları da yanıtlayan Gezeravcı, dünyadaki adaptasyon sürecine ilişkin soruya, "Birinci dakikadan itibaren adaptasyonda hiçbir sıkıntı yaşamadım. Kapsülün içi nispeten kısıtlı bir alan. Daha geniş hacme giriş yapmış olduğumuz andan itibaren adaptasyonla ilgili geçici bir süre sıkıntı yaşayabileceğimiz alışma sürecinin yaşanabileceğiyle ilgili süreçten bahsedilmişti. Çok şükür adım attığımız andan itibaren orada da bir sıkıntı yaşamadım. Herhangi bir ilave takviyeye ihtiyaç duymadım. Ayağımı yere bastığım andan itibaren de hiçbir sıkıntı yaşamadım" dedi.

'GÖNLÜMÜZ RAHAT'

Uzay görevi için 'turistik gezi' eleştirilerine dair soru üzerine Gezeravcı, "Yaptığımızın bir uzay seyahati olmadığını çok rahatlıkla ifade edebilirim. Bunu ifade ederken de bu işin otoriteleri tarafından ifade edilen, değerlendirmelere istinaden söylüyorum. Gönlümüz rahat. Biz orada hakikaten Türkiye Cumhuriyeti'mizin şanına yakışır bir şekilde, emsalleriyle en az eşit düzeyde ve bazı noktalarda daha ileri düzeyde, koyulan hedeflerin tamamını yerine getirerek, hiçbir aksaklık yaşamadan çok tatmin edici bir görevi yerine getirdik. Çok mutluyum bu noktada. Bu bireysel bir başarı süreci değildi. İlk günden itibaren hazırlıklarıyla bugüne kadar devletimizin destekleriyle gelen bir süreçti" diye konuştu.

Gezeravcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de bir görüşme gerçekleştireceğini söyledi.