Haberler

Esenyurt'ta asker eğlencesindeki kavgada 2 kişi silah ve bıçakla yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Esenyurt'ta asker eğlencesindeki kavgada 2 kişi silah ve bıçakla yaralandı
Güncelleme:
+42 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenyurt'ta dün saat 22.00 sıralarında asker eğlencesi sırasında çıkan tartışma sopalı ve yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada silahla yaralanan bir kişi ile bıçakla yaralanan bir kişi olmak üzere 2 kişi hastaneye kaldırıldı; olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta asker eğlencesi sırasında yaşanan tartışmada ortalık savaş alanına döndü. Tarafların birbirine girdiği olayda biri silahla, biri ise bıçakla yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, yaşanan kavga cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında İstanbul Esenyurt İstiklal Mahallesi Nur Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde asker eğlencesi sırasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyürken olay sopalı, yumruklu kavgaya dönüştü. Yaşanan kargaşada silahla ateş edilmesi sonucu bir kişi yaralanırken bir kişi de bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri sokakta çalışma yaptı. Emniyet güçlerinin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor. Yaşanan silahlı, bıçaklı kavga ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yakınları haber alamayınca eve gittiler! Nevşehir'de sır ölüm

Yakınları merak edip evine gitti! Acı manzarayla karşılaştılar
Ankara Sincan'da otomobilin çarptığı balon satan engelli genç köprüden düşerek öldü

Balon satarak geçimini sağlıyordu! Feci kazada hayatını kaybetti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

9 şirketle bağlantılı yöneticilerin para ve mal varlığı hareketleri donduruldu

9 şirket için kritik karar! Para ve mal varlığı hareketleri donduruldu
Husilerin Türkiye tehdidine çok sert yanıt: TSK devreye girerse altından kalkamazlar

"TSK devreye girerse altından kalkamazlar"
Nijerya'da kanlı saldırı: 9 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da kanlı saldırı: 9 kişi hayatını kaybetti
Amedspor, Süper Lig tarihine geçti

Tarihlerinde ilk kez katıldıkları Süper Lig'de tarihe geçtiler
Kahvehanede husumetli iki grup çatıştı: 1 ölü 5 yaralı

Kahvehanede kanlı hesaplaşma! Masalar devrildi, silahlar konuştu
Tartışma yaratan görüntü: Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen kumarhanede

Belediye başkanı kumarda
Bilet almadan stadyuma daldılar! Kaçak giriş anları kamerada

Bariyerleri aşıp içeri daldılar! O anlar kamerada